На наше счастье, серотипы у нас европейские, но не из Италии, чего мы боялись, потому что там они как раз агрессивные. И поскольку серотипы, которые были завезены, более слабые, то и клиническая картина наших пациентов более легкая, меньше частота развития осложнений, меньше тяжелых и критических пациентов, меньше больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Конечно, люди погибают и у нас, но летальность значительно меньше, если сравнивать с другими странами", – рассказала профессор (На наше счастье, серотипы у нас европейские, но не из Италии, чего мы боялись, потому что там они как раз агрессивные. И поскольку серотипы, которые были завезены, более слабые, то и клиническая картина наших пациентов более легкая, меньше частота развития осложнений, меньше тяжелых и критических пациентов, меньше больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Конечно, люди погибают и у нас, но летальность значительно меньше, если сравнивать с другими странами", – рассказала профессор
freeze написав:Сербия можно признать неудачно выходит из жесткого карантина, за месяц число новых случаев увеличилось примерно в 10 раз, с ＋30 до ＋300. Черногория практически в течение месяца, числившаяся страной полностью победившей коронавирус, неожиданно начала показывать ＋60 в день.
Переболеют все.Есть у кого мнение по препарату Эффахоп 600? Его 'некачественным'вичушникам выдают,вроде усиливает им иммуну и им всё пох.
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
freeze написав:Сербия можно признать неудачно выходит из жесткого карантина, за месяц число новых случаев увеличилось примерно в 10 раз, с ＋30 до ＋300. Черногория практически в течение месяца, числившаяся страной полностью победившей коронавирус, неожиданно начала показывать ＋60 в день.
Переболеют все.Есть у кого мнение по препарату Эффахоп 600? Его 'некачественным'вичушникам выдают,вроде усиливает им иммуну и им всё пох.
Для короны разве не нужно наоборот ослаблять иммунитет? Хотя, для ВИЧ, вроде бы тоже ослабляют
_Mykola_ написав:Как-то у обоих звучит посыл "некачественные люди"... и замашки национал-социалистов фашистской германии.
Про "некачественных людей" хотел бы уточнить. Дело в том, что я не считаю русских людьми вообще. Они человекоподобные животные. Ниже обезъяны. Скотобаза. И это мнение не только моё, а подавляющей части населения планеты, которое их иначе как "русские свиньи" не называет.
_Mykola_ написав:Как-то у обоих звучит посыл "некачественные люди"... и замашки национал-социалистов фашистской германии.
Про "некачественных людей" хотел бы уточнить. Дело в том, что я не считаю русских людьми вообще. Они человекоподобные животные. Ниже обезъяны. Скотобаза. И это мнение не только моё, а подавляющей части населения планеты, которое их иначе как "русские свиньи" не называет.
А сельский арий на всех ветках одно и то же... Ты свою родословную до какого колена то изучил - не затесалось ли там несколько человекоподобных животных, которые проявились в тебе сквозь поколения?
zРадио написав:А сельский арий на всех ветках одно и то же... Ты свою родословную до какого колена то изучил - не затесалось ли там несколько человекоподобных животных, которые проявились в тебе сквозь поколения?
От Адама и Евы. С обезъянами с московских болот мой род, слава Богу, не мешался. Чистопородный украинец. Эталонный. Могут выставлять на антропологических выставках и снимать размеры черепа. Я готов с удовольствием.
_Mykola_ написав:Как-то у обоих звучит посыл "некачественные люди"... и замашки национал-социалистов фашистской германии.
Про "некачественных людей" хотел бы уточнить. Дело в том, что я не считаю русских людьми вообще. Они человекоподобные животные. Ниже обезъяны. Скотобаза. И это мнение не только моё, а подавляющей части населения планеты, которое их иначе как "русские свиньи" не называет.
Это называется нацизм. Нарисуйте себе на лбу свастику, чтоб все видели, что вы из рассы суперлюдей, а все вокруг "некачественные люди"
Люди из других наций тоже немало чудят, и есть свои обзывалки друг для друга для разных наций. Только они на других языках, которых вы не знаете, а знаете только русский