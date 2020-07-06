На наше счастье, серотипы у нас европейские, но не из Италии, чего мы боялись, потому что там они как раз агрессивные. И поскольку серотипы, которые были завезены, более слабые, то и клиническая картина наших пациентов более легкая, меньше частота развития осложнений, меньше тяжелых и критических пациентов, меньше больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Конечно, люди погибают и у нас, но летальность значительно меньше, если сравнивать с другими странами", – рассказала профессор (На наше счастье, серотипы у нас европейские, но не из Италии, чего мы боялись, потому что там они как раз агрессивные. И поскольку серотипы, которые были завезены, более слабые, то и клиническая картина наших пациентов более легкая, меньше частота развития осложнений, меньше тяжелых и критических пациентов, меньше больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Конечно, люди погибают и у нас, но летальность значительно меньше, если сравнивать с другими странами", – рассказала профессор