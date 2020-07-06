А как определить чистопородный украинец или нет если генетики затрудняются ответить?
И где можно глянуть на эталон ДНК такого украинца и ареал его расселения?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 лип, 2020 08:15
А как определить чистопородный украинец или нет если генетики затрудняются ответить?
И где можно глянуть на эталон ДНК такого украинца и ареал его расселения?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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