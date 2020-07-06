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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1496149714981499

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 242
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 08:15

  Libo написав:От Адама и Евы. С обезъянами с московских болот мой род, слава Богу, не мешался. Чистопородный украинец. Эталонный. :!: Могут выставлять на антропологических выставках и снимать размеры черепа. Я готов с удовольствием. :oops:


А как определить чистопородный украинец или нет если генетики затрудняются ответить?
И где можно глянуть на эталон ДНК такого украинца и ареал его расселения?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3782
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