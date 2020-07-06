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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1496149714981499

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 242
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 08:15

  Libo написав:От Адама и Евы. С обезъянами с московских болот мой род, слава Богу, не мешался. Чистопородный украинец. Эталонный. :!: Могут выставлять на антропологических выставках и снимать размеры черепа. Я готов с удовольствием. :oops:


А как определить чистопородный украинец или нет если генетики затрудняются ответить?
И где можно глянуть на эталон ДНК такого украинца и ареал его расселения?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:02

  Libo написав:
  safonovstanislav написав: на других языках, которых вы не знаете, а знаете только русский


Друг, тут ты не угадал. Я несколько языков знаю. Пару таких, что ты и названия такиех наверно не слышал. :? Филолог. Философ. Поэт. Финансист. :wink:

Ф-фраер фюрер))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:30

Интересный факт.
Одинаковые по численности населения Херсонская и Черновицкая области.
Но в Херсонской области количество выявленных коронавирусников в 25 !!! раз меньше, чем в Черновицкой области.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:36

  Libo написав:
  _Mykola_ написав:Как-то у обоих звучит посыл "некачественные люди"... и замашки национал-социалистов фашистской германии. :twisted:


Про "некачественных людей" хотел бы уточнить.
Дело в том, что я не считаю русских людьми вообще. Они человекоподобные животные. Ниже обезъяны. Скотобаза. :P
И это мнение не только моё, а подавляющей части населения планеты, которое их иначе как "русские свиньи" не называет. :?

Хватит на этой ветке отрабатывать ФСБ - ные деньги . Вы просто провокатор таких нужно банить , надеюсь администрация примет к сведению посты этого индивида .
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:41

  shapo написав:
  Libo написав:От Адама и Евы. С обезъянами с московских болот мой род, слава Богу, не мешался. Чистопородный украинец. Эталонный. :!: Могут выставлять на антропологических выставках и снимать размеры черепа. Я готов с удовольствием. :oops:


А как определить чистопородный украинец или нет если генетики затрудняются ответить?
И где можно глянуть на эталон ДНК такого украинца и ареал его расселения?

Очевидно же, эталон ДНК, как раз у Libo и его семьи. Высшая расса. Чистейшие украинские гены в тридцатом поколении.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вакцина против COVID-19 китайского разработчика Sinovac Biotech второй по счету вошла в третью фазу клинических исследований. Первым оказался препарат британской AstraZeneca созданный совместно с Оксфордским университетом.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Пон 06 лип, 2020 15:31
ЛОБ

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