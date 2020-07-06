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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 лип, 2020 08:15
Libo написав:
От Адама и Евы. С обезъянами с московских болот мой род, слава Богу, не мешался. Чистопородный украинец. Эталонный.
Могут выставлять на антропологических выставках и снимать размеры черепа. Я готов с удовольствием.
А как определить чистопородный украинец или нет если генетики затрудняются ответить?
И где можно глянуть на эталон ДНК такого украинца и ареал его расселения?
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:02
Libo написав: safonovstanislav написав:
на других языках, которых вы не знаете, а знаете только русский
Друг, тут ты не угадал. Я несколько языков знаю. Пару таких, что ты и названия такиех наверно не слышал.
Филолог. Философ. Поэт. Финансист.
Ф-фраер фюрер))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:30
Интересный факт.
Одинаковые по численности населения Херсонская и Черновицкая области.
Но в Херсонской области количество выявленных коронавирусников в 25 !!! раз меньше, чем в Черновицкой области.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:36
Libo написав: _Mykola_ написав:
Как-то у обоих звучит посыл "некачественные люди"... и замашки национал-социалистов фашистской германии.
Про "некачественных людей" хотел бы уточнить.
Дело в том, что я не считаю русских людьми вообще. Они человекоподобные животные. Ниже обезъяны. Скотобаза.
И это мнение не только моё, а подавляющей части населения планеты, которое их иначе как "русские свиньи" не называет.
Хватит на этой ветке отрабатывать ФСБ - ные деньги . Вы просто провокатор таких нужно банить , надеюсь администрация примет к сведению посты этого индивида .
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:41
shapo написав: Libo написав:
От Адама и Евы. С обезъянами с московских болот мой род, слава Богу, не мешался. Чистопородный украинец. Эталонный.
Могут выставлять на антропологических выставках и снимать размеры черепа. Я готов с удовольствием.
А как определить чистопородный украинец или нет если генетики затрудняются ответить?
И где можно глянуть на эталон ДНК такого украинца и ареал его расселения?
Очевидно же, эталон ДНК, как раз у Libo и его семьи. Высшая расса. Чистейшие украинские гены в тридцатом поколении.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:12
Вакцина против COVID-19 китайского разработчика Sinovac Biotech второй по счету вошла в третью фазу клинических исследований. Первым оказался препарат британской AstraZeneca созданный совместно с Оксфордским университетом.
Не читаю Будивельника и Trast.
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