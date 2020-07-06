RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1495149614971498

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 242
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Правительство Израиля приняло в понедельник решение о немедленном закрытии спортивных залов, баров, клубов, в связи с ростом числа зараженных COVID-19

В Испании вновь ввели ограничения и закрыли пляжи из-за коронавируса. Например, в Андалусии закрыты более 50 пляжей, из них почти 30 - в Малаге.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17550
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4289 раз.
Подякували: 6911 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:30

Интересный факт.
Одинаковые по численности населения Херсонская и Черновицкая области.
Но в Херсонской области количество выявленных коронавирусников в 25 !!! раз меньше, чем в Черновицкой области.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17550
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4289 раз.
Подякували: 6911 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вакцина против COVID-19 китайского разработчика Sinovac Biotech второй по счету вошла в третью фазу клинических исследований. Первым оказался препарат британской AstraZeneca созданный совместно с Оксфордским университетом.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17550
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4289 раз.
Подякували: 6911 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

в общем украина ковидом болеет все меньше и меньше, при этом при положенном болте на соцдистанциирование и маски. в отличие от остального мира. вот что значит сало!
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3223
З нами з: 14.03.06
Подякував: 196 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:00

https://www.9news.com.au/national/coron ... e03aa2cd4d
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3782
З нами з: 29.05.18
Подякував: 98 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:10

  adeges написав:в общем украина ковидом болеет все меньше и меньше, при этом при положенном болте на соцдистанциирование и маски. в отличие от остального мира. вот что значит сало!

Сало-сила! Спорт-могила.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4308
З нами з: 03.12.14
Подякував: 578 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1495149614971498
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Realist, zРадио і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7044 1586643
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 10:45
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8669)
07.07.2020 12:10
EximBonus Bot (1645)
07.07.2020 12:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.