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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 лип, 2020 23:09
Правительство Израиля приняло в понедельник решение о немедленном закрытии спортивных залов, баров, клубов, в связи с ростом числа зараженных COVID-19
В Испании вновь ввели ограничения и закрыли пляжи из-за коронавируса. Например, в Андалусии закрыты более 50 пляжей, из них почти 30 - в Малаге.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:30
Интересный факт.
Одинаковые по численности населения Херсонская и Черновицкая области.
Но в Херсонской области количество выявленных коронавирусников в 25 !!! раз меньше, чем в Черновицкой области.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:12
Вакцина против COVID-19 китайского разработчика Sinovac Biotech второй по счету вошла в третью фазу клинических исследований. Первым оказался препарат британской AstraZeneca созданный совместно с Оксфордским университетом.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 11:28
в общем украина ковидом болеет все меньше и меньше, при этом при положенном болте на соцдистанциирование и маски. в отличие от остального мира. вот что значит сало!
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Вів 07 лип, 2020 12:00
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 07 лип, 2020 12:10
adeges написав:
в общем украина ковидом болеет все меньше и меньше, при этом при положенном болте на соцдистанциирование и маски. в отличие от остального мира. вот что значит сало!
Сало-сила! Спорт-могила.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Вів 07 лип, 2020 10:45
ЛОБ
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