Мельбурн и еще несколько городов штата Виктория с полуночи среды на шесть недель возвращают режим самоизоляции из-за всплеска заболеваемости COVID-19, объявил премьер-министр штата Дэниел Эндрюс. Его видеообращение публикует Sydney Morning Herald.





Жителям этих территорий запретили собираться больше чем по двое, принимать гостей и покидать эти зоны. Учреждения общепита снова смогут работать только навынос. В учебных учреждениях отменили обычные занятия в третьей четверти, им придется продолжить дистанционное обучение.



Магазинам и парикмахерским разрешили работать с ограничениями по числу посетителей и социальному дистанцированию, рынки будут торговать только продуктами.



Жителям карантинных зон разрешено выходить из дома только на работу или учебу, к врачу или для оказания помощи близким, в магазины - для покупки еды и предметов первой необходимости и для одиночных занятий спортом.





С начала июля для Мельбурна и пригородов уже действует запрет на выезд. Граница между штатами Виктория и Новый Южный Уэльс закроется с полуночи. Тем, кто возвращается в Викторию из Нового Южного Уэльса придется выдерживать двухнедельный карантин.



Также с начала недели жильцам девяти многоквартирных домов предписан жесткий карантин: в течение пяти суток им запретили вообще выходить, с любой целью. Чиновникам уже пришлось принести извинения этим людям за то, что доставленные им припасы оказались неадекватными....