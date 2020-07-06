Вакцина против COVID-19 китайского разработчика Sinovac Biotech второй по счету вошла в третью фазу клинических исследований. Первым оказался препарат британской AstraZeneca созданный совместно с Оксфордским университетом.
Для не знающих английский сообщение shapo из наших источников:
Мельбурн и еще несколько городов штата Виктория с полуночи среды на шесть недель возвращают режим самоизоляции из-за всплеска заболеваемости COVID-19, объявил премьер-министр штата Дэниел Эндрюс. Его видеообращение публикует Sydney Morning Herald.
Жителям этих территорий запретили собираться больше чем по двое, принимать гостей и покидать эти зоны. Учреждения общепита снова смогут работать только навынос. В учебных учреждениях отменили обычные занятия в третьей четверти, им придется продолжить дистанционное обучение.
Магазинам и парикмахерским разрешили работать с ограничениями по числу посетителей и социальному дистанцированию, рынки будут торговать только продуктами.
Жителям карантинных зон разрешено выходить из дома только на работу или учебу, к врачу или для оказания помощи близким, в магазины - для покупки еды и предметов первой необходимости и для одиночных занятий спортом.
С начала июля для Мельбурна и пригородов уже действует запрет на выезд. Граница между штатами Виктория и Новый Южный Уэльс закроется с полуночи. Тем, кто возвращается в Викторию из Нового Южного Уэльса придется выдерживать двухнедельный карантин.
Также с начала недели жильцам девяти многоквартирных домов предписан жесткий карантин: в течение пяти суток им запретили вообще выходить, с любой целью. Чиновникам уже пришлось принести извинения этим людям за то, что доставленные им припасы оказались неадекватными....
Оце з Мельбурном - просто клас ... Повна хрень - проте цілком очікувана . І так буде скрізь насправді - поки не буде пресловутого колективного імунітету . Це все із серії - виходу немає ... А у нас просто не буде ресурсів на новий карантин - тому всі просто плюнуть ... І перестануть говорити ...
freeze написав:Сербия можно признать неудачно выходит из жесткого карантина, за месяц число новых случаев увеличилось примерно в 10 раз, с ＋30 до ＋300. Черногория практически в течение месяца, числившаяся страной полностью победившей коронавирус, неожиданно начала показывать ＋60 в день.
Про що і говорю : Медичний журнал Lancet оприлюднив результати дослідження в Іспанії, які дають підстави вважати, що принаймні перша хвиля COVID-19 у Європі не наблизила до появи колективного імунітету від нового коронавірусу.
Дослідники обрали Іспанію як одну з найбільш уражених європейських країн, і за період від 27 квітня до 11 травня опитували і брали зразки на аналізи у понад 60 тисяч учасників.
Науковці виявили, що лише 5% населення Іспанії може мати в крові антитіла для захисту від нового коронавірусу.
Автори доходять висновку, що «попри значне ураження Іспанії COVID-19 розрахунки показують, що поширення залишається низьким і очевидно недостатнім для того, щоб забезпечувати колективний імунітет».