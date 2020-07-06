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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1496149714981499

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 242
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:39

  Puente написав:Про що і говорю :
Медичний журнал Lancet оприлюднив результати дослідження в Іспанії, які дають підстави вважати, що принаймні перша хвиля COVID-19 у Європі не наблизила до появи колективного імунітету від нового коронавірусу.

Дослідники обрали Іспанію як одну з найбільш уражених європейських країн, і за період від 27 квітня до 11 травня опитували і брали зразки на аналізи у понад 60 тисяч учасників.

Науковці виявили, що лише 5% населення Іспанії може мати в крові антитіла для захисту від нового коронавірусу.

Автори доходять висновку, що «попри значне ураження Іспанії COVID-19 розрахунки показують, що поширення залишається низьким і очевидно недостатнім для того, щоб забезпечувати колективний імунітет».

А чому не обрали Швецію для дослідження? Або Білорусію? Тобто країни в Європі де не було коронабєсія.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

flyman написав:
  Puente написав:Про що і говорю :
Медичний журнал Lancet оприлюднив результати дослідження в Іспанії, які дають підстави вважати, що принаймні перша хвиля COVID-19 у Європі не наблизила до появи колективного імунітету від нового коронавірусу.

Дослідники обрали Іспанію як одну з найбільш уражених європейських країн, і за період від 27 квітня до 11 травня опитували і брали зразки на аналізи у понад 60 тисяч учасників.

Науковці виявили, що лише 5% населення Іспанії може мати в крові антитіла для захисту від нового коронавірусу.

Автори доходять висновку, що «попри значне ураження Іспанії COVID-19 розрахунки показують, що поширення залишається низьким і очевидно недостатнім для того, щоб забезпечувати колективний імунітет».

А чому не обрали Швецію для дослідження? Або Білорусію? Тобто країни в Європі де не було коронабєсія.


В Швеции, Беларуси и Испании ровно одинаковый процент выявленных коронавирусников относительно общей численности населения.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Президент Бразилии Болсонару сообщил, что у него обнаружили коронавирус.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:https://www.interfax.ru/world/716199Интересно, через сколько времени такое произойдёт у нас?


Не ранее, чем после выборов.Лишь бы вакцины ещё не подвезли.Очень хочется наблюдать такую картину у нас и реакцию противников карантина(жалкую, мерзкую, мучительную, гнусную, грустную) :D
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

после массовых гуляний на позапрошлых ("конституционных") выходных сейчас должен был быть по идее ощутимый всплеск короны. Прошло 10 дней. Что-то пока он не очень заметен.
Alex2007
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