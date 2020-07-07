Puente написав:Про що і говорю : Медичний журнал Lancet оприлюднив результати дослідження в Іспанії, які дають підстави вважати, що принаймні перша хвиля COVID-19 у Європі не наблизила до появи колективного імунітету від нового коронавірусу.
Дослідники обрали Іспанію як одну з найбільш уражених європейських країн, і за період від 27 квітня до 11 травня опитували і брали зразки на аналізи у понад 60 тисяч учасників.
Науковці виявили, що лише 5% населення Іспанії може мати в крові антитіла для захисту від нового коронавірусу.
Автори доходять висновку, що «попри значне ураження Іспанії COVID-19 розрахунки показують, що поширення залишається низьким і очевидно недостатнім для того, щоб забезпечувати колективний імунітет».
А чому не обрали Швецію для дослідження? Або Білорусію? Тобто країни в Європі де не було коронабєсія.
Puente написав:Про що і говорю : Медичний журнал Lancet оприлюднив результати дослідження в Іспанії, які дають підстави вважати, що принаймні перша хвиля COVID-19 у Європі не наблизила до появи колективного імунітету від нового коронавірусу.
Дослідники обрали Іспанію як одну з найбільш уражених європейських країн, і за період від 27 квітня до 11 травня опитували і брали зразки на аналізи у понад 60 тисяч учасників.
Науковці виявили, що лише 5% населення Іспанії може мати в крові антитіла для захисту від нового коронавірусу.
Автори доходять висновку, що «попри значне ураження Іспанії COVID-19 розрахунки показують, що поширення залишається низьким і очевидно недостатнім для того, щоб забезпечувати колективний імунітет».
А чому не обрали Швецію для дослідження? Або Білорусію? Тобто країни в Європі де не було коронабєсія.
В Швеции, Беларуси и Испании ровно одинаковый процент выявленных коронавирусников относительно общей численности населения.
Однако сейчас президент чувствует себя хорошо, отменил будущие поездки и принимает гидроксихлорохин и азитромицин. Перед этим он жаловался на температуру и пошел сдавать анализы в понедельник. Ему сделали рентген легких и не нашли на нем следов болезни. Сейчас Болсонару чувствует себя нормально, но ходит в маске.