Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 лип, 2020 21:21
ЛАД написав:
Кто тут восхищался Болсонару?
Однако сейчас президент чувствует себя хорошо, отменил будущие поездки и принимает гидроксихлорохин и азитромицин. Перед этим он жаловался на температуру и пошел сдавать анализы в понедельник. Ему сделали рентген легких и не нашли на нем следов болезни. Сейчас Болсонару чувствует себя нормально, но
ходит в маске. https://www.unn.com.ua/ru/news/1879310-prezident-braziliyi-zakhvoriv-na-covid-19
А сантехник Вася ходит в маске !
moldashavanin
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Додано: Вів 07 лип, 2020 22:01
moldashavanin написав:
......
А сантехник Вася ходит в маске !
А это кто?
Ваш близкий друг?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Додано: Вів 07 лип, 2020 22:12
ЛАД написав: moldashavanin написав:
......
А сантехник Вася ходит в маске !
А это кто?
Ваш близкий друг?
Какое мне дело до каких-то Президентов Бразилии ? Они кто мне такие ?
Почему я должен сочувствовать богатым людям ?
moldashavanin
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Додано: Вів 07 лип, 2020 22:15
Основную угрозу в плане распространения коронавируса представляют закрытые пространства и кондиционеры. Китайские медики отмечают, что из 318 вспышек инфекции только 1 произошла на открытом воздухе:
https://bit.ly/3efit61
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 22:16
ЛАД написав: moldashavanin написав:
......
А сантехник Вася ходит в маске !
А это кто?
Ваш близкий друг?
А Вы Васю не узнали ?
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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