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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1497149814991500

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 242
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 21:21

  ЛАД написав:Кто тут восхищался Болсонару?
Однако сейчас президент чувствует себя хорошо, отменил будущие поездки и принимает гидроксихлорохин и азитромицин. Перед этим он жаловался на температуру и пошел сдавать анализы в понедельник. Ему сделали рентген легких и не нашли на нем следов болезни. Сейчас Болсонару чувствует себя нормально, но ходит в маске.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1879310-prezident-braziliyi-zakhvoriv-na-covid-19


А сантехник Вася ходит в маске !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:01

  moldashavanin написав:......
А сантехник Вася ходит в маске !

А это кто?
Ваш близкий друг?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:12

  ЛАД написав:
  moldashavanin написав:......
А сантехник Вася ходит в маске !

А это кто?
Ваш близкий друг?


Какое мне дело до каких-то Президентов Бразилии ? Они кто мне такие ?
Почему я должен сочувствовать богатым людям ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Основную угрозу в плане распространения коронавируса представляют закрытые пространства и кондиционеры. Китайские медики отмечают, что из 318 вспышек инфекции только 1 произошла на открытом воздухе: https://bit.ly/3efit61
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  moldashavanin написав:......
А сантехник Вася ходит в маске !

А это кто?
Ваш близкий друг?


А Вы Васю не узнали ?
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:21

  freeze написав:Президент Бразилии Болсонару сообщил, что у него обнаружили коронавирус.

Классика.
Как в американских фильмах - "президент такой же, как и все".
И "вирус такой страшный, что не щадит ылиту. БОЙТЕСЬ ВСЕ!!!"

У нас решили не использовать это клише, и "заразили" жену президента.
Суть та же - но подача чуть оригинальнее
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:26

  Alex2007 написав:
  Вкладчик1234 написав:"Горы трупов" будут или нет?

https://t.me/legitimniy/4360

https://t.me/legitimniy/4361

https://t.me/legitimniy/4362



после массовых гуляний на позапрошлых ("конституционных") выходных сейчас должен был быть по идее ощутимый всплеск короны. Прошло 10 дней. Что-то пока он не очень заметен.

Пора требовать компенсации за моральный ущерб.
Меня Ляшко так превентивно перепугал, что я спать не мог. А оказалось - тупой Ляшко это всё выдумал, чтоб сильнее боялись! Вот г*ндон! Зачем людей зря пугать?

То путеным пугали, шо нападьот. Теперь ковид "нападает". Заипали
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 07 лип, 2020 22:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:29

  freeze написав:Основную угрозу в плане распространения коронавируса представляют закрытые пространства и кондиционеры. Китайские медики отмечают, что из 318 вспышек инфекции только 1 произошла на открытом воздухе: https://bit.ly/3efit61

Давайте без "сложных приколов".
Просто скажите, чего бояться в этот раз :)

Щас ещё бубонную чуму "подвезут" (в заголовках новостей) - будет вообще не скучно :)

А то ковид уже как-то не вставляет :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Основную угрозу в плане распространения коронавируса представляют закрытые пространства и кондиционеры. Китайские медики отмечают, что из 318 вспышек инфекции только 1 произошла на открытом воздухе: https://bit.ly/3efit61

Давайте без "сложных приколов".
Просто скажите, чего бояться в этот раз :)

Щас ещё бубонную чуму "подвезут" (в заголовках новостей) - будет вообще не скучно :)

А то ковид уже как-то не вставляет :)


Бойтесь кондиционеров, не коронавирус, так насморк или шею продует
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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