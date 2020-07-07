Однако сейчас президент чувствует себя хорошо, отменил будущие поездки и принимает гидроксихлорохин и азитромицин. Перед этим он жаловался на температуру и пошел сдавать анализы в понедельник. Ему сделали рентген легких и не нашли на нем следов болезни. Сейчас Болсонару чувствует себя нормально, но ходит в маске.
Основную угрозу в плане распространения коронавируса представляют закрытые пространства и кондиционеры. Китайские медики отмечают, что из 318 вспышек инфекции только 1 произошла на открытом воздухе: https://bit.ly/3efit61
после массовых гуляний на позапрошлых ("конституционных") выходных сейчас должен был быть по идее ощутимый всплеск короны. Прошло 10 дней. Что-то пока он не очень заметен.
Пора требовать компенсации за моральный ущерб. Меня Ляшко так превентивно перепугал, что я спать не мог. А оказалось - тупой Ляшко это всё выдумал, чтоб сильнее боялись! Вот г*ндон! Зачем людей зря пугать?
То путеным пугали, шо нападьот. Теперь ковид "нападает". Заипали
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 07 лип, 2020 22:30, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Основную угрозу в плане распространения коронавируса представляют закрытые пространства и кондиционеры. Китайские медики отмечают, что из 318 вспышек инфекции только 1 произошла на открытом воздухе: https://bit.ly/3efit61
Давайте без "сложных приколов". Просто скажите, чего бояться в этот раз
Щас ещё бубонную чуму "подвезут" (в заголовках новостей) - будет вообще не скучно
freeze написав:Основную угрозу в плане распространения коронавируса представляют закрытые пространства и кондиционеры. Китайские медики отмечают, что из 318 вспышек инфекции только 1 произошла на открытом воздухе: https://bit.ly/3efit61
Давайте без "сложных приколов". Просто скажите, чего бояться в этот раз
Щас ещё бубонную чуму "подвезут" (в заголовках новостей) - будет вообще не скучно
А то ковид уже как-то не вставляет
Бойтесь кондиционеров, не коронавирус, так насморк или шею продует