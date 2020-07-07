Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1498149915001501 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 242 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 13 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 242 Додано: Сер 08 лип, 2020 09:25 Re: Эпидемия коронавируса в мире выходим на стабильный уровень смертность 20+ в день.

думаю, через к концу лета будет стабильно 50+



зы. но что это по сравнению с мировой революцией?! It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3229 З нами з: 14.03.06 Подякував: 196 раз. Подякували: 422 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лип, 2020 09:35 ЛАД написав: Кто тут восхищался Болсонару?

Однако сейчас президент чувствует себя хорошо, отменил будущие поездки и принимает гидроксихлорохин и азитромицин. Перед этим он жаловался на температуру и пошел сдавать анализы в понедельник. Ему сделали рентген легких и не нашли на нем следов болезни. Сейчас Болсонару чувствует себя нормально, но ходит в маске .

https://www.unn.com.ua/ru/news/1879310-prezident-braziliyi-zakhvoriv-na-covid-19 Кто тут восхищался Болсонару?

Вирус есть, отрицать это бессмысленно . Заболел постельный режим и помогающая терапия . Маска в данном случае очень правильно , не нужно распространять заразу . Маска и изоляция для больных абсолютно верно . Поправится и этим докажет надуманность паники . Или его показательно замордуют что бы доказать обратное . Вирус есть, отрицать это бессмысленно . Заболел постельный режим и помогающая терапия . Маска в данном случае очень правильно , не нужно распространять заразу . Маска и изоляция для больных абсолютно верно . Поправится и этим докажет надуманность паники . Или его показательно замордуют что бы доказать обратное . Uppi Повідомлень: 97 З нами з: 22.04.20 Подякував: 17 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 лип, 2020 10:17 Что там у нас по миру делается ?



+ 208 000 обнаруженных зараженных за сутки, третий результат за всё время



концентрация новых случаев всё концентрированней )))

200 с чем-то стран дала 39 % процентов новых случаев, а 61 % новых дали всего три страны США, Бразилия и Индия



в ТОП-30 стран по новым случаям коронавируса осталась всего одна страна из Европы - Россия, да и там немалую долю даёт её азиатско-сибирская часть



во всех странах Европы, если исключить РФ, новых случаев как в двух не самых больших американских штатах - Джорджиа + Луизиана Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17565 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4289 раз. Подякували: 6919 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1498149915001501 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7047 1587497

ЛОБ Вів 07 лип, 2020 20:48