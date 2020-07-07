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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1498149915001501

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 242
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 09:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

выходим на стабильный уровень смертность 20+ в день.
думаю, через к концу лета будет стабильно 50+

зы. но что это по сравнению с мировой революцией?!
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 09:35

  ЛАД написав:Кто тут восхищался Болсонару?
Однако сейчас президент чувствует себя хорошо, отменил будущие поездки и принимает гидроксихлорохин и азитромицин. Перед этим он жаловался на температуру и пошел сдавать анализы в понедельник. Ему сделали рентген легких и не нашли на нем следов болезни. Сейчас Болсонару чувствует себя нормально, но ходит в маске.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1879310-prezident-braziliyi-zakhvoriv-na-covid-19

Вирус есть, отрицать это бессмысленно . Заболел постельный режим и помогающая терапия . Маска в данном случае очень правильно , не нужно распространять заразу . Маска и изоляция для больных абсолютно верно . Поправится и этим докажет надуманность паники . Или его показательно замордуют что бы доказать обратное .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:17

Что там у нас по миру делается ?

+ 208 000 обнаруженных зараженных за сутки, третий результат за всё время

концентрация новых случаев всё концентрированней )))
200 с чем-то стран дала 39 % процентов новых случаев, а 61 % новых дали всего три страны США, Бразилия и Индия

в ТОП-30 стран по новым случаям коронавируса осталась всего одна страна из Европы - Россия, да и там немалую долю даёт её азиатско-сибирская часть

во всех странах Европы, если исключить РФ, новых случаев как в двух не самых больших американских штатах - Джорджиа + Луизиана
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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