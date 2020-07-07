выходим на стабильный уровень смертность 20+ в день.
думаю, через к концу лета будет стабильно 50+
зы. но что это по сравнению с мировой революцией?!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 лип, 2020 09:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
выходим на стабильный уровень смертность 20+ в день.
думаю, через к концу лета будет стабильно 50+
зы. но что это по сравнению с мировой революцией?!
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 08 лип, 2020 09:35
Вирус есть, отрицать это бессмысленно . Заболел постельный режим и помогающая терапия . Маска в данном случае очень правильно , не нужно распространять заразу . Маска и изоляция для больных абсолютно верно . Поправится и этим докажет надуманность паники . Или его показательно замордуют что бы доказать обратное .
Додано: Сер 08 лип, 2020 10:17
Что там у нас по миру делается ?
+ 208 000 обнаруженных зараженных за сутки, третий результат за всё время
концентрация новых случаев всё концентрированней )))
200 с чем-то стран дали 39 % процентов новых случаев, а 61 % новых дали всего три страны США, Бразилия и Индия
в ТОП-30 стран по новым случаям коронавируса осталась всего одна страна из Европы - Россия, да и там немалую долю даёт её азиатско-сибирская часть
во всех странах Европы, если исключить РФ, новых случаев как в двух не самых больших американских штатах - Джорджиа + Луизиана
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:50
Це щоб порохоботи від радості не обробилися.
Представляєш, скільки би було порваних баянів?!
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Даже не ожидал от Вас.Очень хорошо, молдаван остаётся всё меньше.
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:08
Хасиды в Израиле устроили вспышку заболевания - так их теперь скопом хотят выпереть в Украину?
- Это для мировой безопасности в Умани хотят устроить лепрозорий?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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