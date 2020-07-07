Однако сейчас президент чувствует себя хорошо, отменил будущие поездки и принимает гидроксихлорохин и азитромицин. Перед этим он жаловался на температуру и пошел сдавать анализы в понедельник. Ему сделали рентген легких и не нашли на нем следов болезни. Сейчас Болсонару чувствует себя нормально, но ходит в маске.
Вирус есть, отрицать это бессмысленно . Заболел постельный режим и помогающая терапия . Маска в данном случае очень правильно , не нужно распространять заразу . Маска и изоляция для больных абсолютно верно . Поправится и этим докажет надуманность паники . Или его показательно замордуют что бы доказать обратное .
Uppi написав:Вирус есть, отрицать это бессмысленно . Заболел постельный режим и помогающая терапия . Маска в данном случае очень правильно , не нужно распространять заразу . Маска и изоляция для больных абсолютно верно . Поправится и этим докажет надуманность паники . Или его показательно замордуют что бы доказать обратное .
Даже не ожидал от Вас.Очень хорошо, молдаван остаётся всё меньше.
https://strana.ua/news/277474-evrejskaj ... shana.html Еврейская община назвала возможный запрет мэра Умани на проведение традиционного еврейского праздника Рош-ха-Шана в 2020 году (нового года по иудейскому календарю) "умеренной провокацией межнационального конфликта".
Об этом говорится в Тelegram-канале "PavlovskyNews", где приводится комментарий члена еврейской общины Украины Натана Ниссима Бен-Нуна.
Хасиды в Израиле устроили вспышку заболевания - так их теперь скопом хотят выпереть в Украину? - Это для мировой безопасности в Умани хотят устроить лепрозорий?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Ляшко не смог объяснить, почему Елену Зеленскую лечили в «Феофании»
Супруга президента Украины Елена Зеленская выписана из больницы и ПЦР-тест показал отрицательный результат. Об этом в интервью программе «Перекрестный допрос» на 24 канале заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Главный санврач не смог объяснить, почему первую леди лечили от коронавируса в столичной «Феофании». По его словам, в Госуправлении делами есть своя медицинская часть, которая определяет, куда госпитализируют и как госпитализируют пациента.
Ляшко добавил, что пациентов с коронавирусом госпитализируют в те больницы, которые заключили контракты с Национальной службой здоровья. Вместе с тем постановление о доплатах за лечение коронавируса предусматривает, что каждый орган центральной исполнительной власти или орган со специальным статусом также своими приказами определяет определенные больницы, в которые госпитализируются больные с COVID-19.
Минздрав свои подчиненные медучреждения также определил специальным приказом, в котором они не финансируются так, как финансируются все другие учреждения, которые подписали контракты с НСЗУ.
На уточняющий вопрос журналистки о том, входит ли «Феофания» в список этих больниц, Ляшко ответил: «Наверное». Он также заявил, что не обязан это знать, так как не работает в Государственном управлении делами.