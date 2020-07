Додано: Сер 08 лип, 2020 09:25

выходим на стабильный уровень смертность 20+ в день.

думаю, через к концу лета будет стабильно 50+



зы. но что это по сравнению с мировой революцией?!

