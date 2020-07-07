Супруга президента Украины Елена Зеленская выписана из больницы и ПЦР-тест показал отрицательный результат. Об этом в интервью программе «Перекрестный допрос» на 24 канале заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.



Главный санврач не смог объяснить, почему первую леди лечили от коронавируса в столичной «Феофании». По его словам, в Госуправлении делами есть своя медицинская часть, которая определяет, куда госпитализируют и как госпитализируют пациента.



Ляшко добавил, что пациентов с коронавирусом госпитализируют в те больницы, которые заключили контракты с Национальной службой здоровья. Вместе с тем постановление о доплатах за лечение коронавируса предусматривает, что каждый орган центральной исполнительной власти или орган со специальным статусом также своими приказами определяет определенные больницы, в которые госпитализируются больные с COVID-19.



Минздрав свои подчиненные медучреждения также определил специальным приказом, в котором они не финансируются так, как финансируются все другие учреждения, которые подписали контракты с НСЗУ.



На уточняющий вопрос журналистки о том, входит ли «Феофания» в список этих больниц, Ляшко ответил: «Наверное». Он также заявил, что не обязан это знать, так как не работает в Государственном управлении делами.