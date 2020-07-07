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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 лип, 2020 22:51
Не про коронавирус, но тоже интересно.
Первый в мире пациент похоже излечился от ВИЧ исключительно приемом препаратов: https://bit.ly/31XxA1h
Не читаю Будивельника и Trast.
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freeze
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Вів 07 лип, 2020 20:48
ЛОБ
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