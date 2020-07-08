Первый в мире пациент похоже излечился от ВИЧ исключительно приемом препаратов:
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Додано: Сер 08 лип, 2020 22:51
Не про коронавирус, но тоже интересно.
Первый в мире пациент похоже излечился от ВИЧ исключительно приемом препаратов:
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Чет 09 лип, 2020 09:10
Пандемия чуть-чуть не обновила свой абсолютный рекорд + 213 000 новых случаев коронавируса за сутки, второй результат. Не хватило несколько сотен случаев.
В США + 62 000, эти смогли, рекорд по ежедневным новым случаям, обнаруженным в пределах одной страны.
По Европе есть очень небольшое увеличение, но бОльшая часть случаев - это Россия, причём интересно малочисленный Ханты-Мансийский АО вышел на третье место у них среди регионов после Москвы и Питера.
Украина по-прежнему держит второе место в Европе по новым случаям.
Румыния неожиданно установила свой личный рекорд по приросту + 555 за всё время эпидемии. Явное обострение у них.
Впрочем вчера новые случаи коронавируса зафиксированы во всех европейских странах, кроме так называемых карликовых государств - Андорра и тд.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 09 лип, 2020 09:33, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Чет 09 лип, 2020 09:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 09 лип, 2020 09:23
Станом на ранок 9 липня у Львові та у Львівській області коронавірусну інфекцію лабораторно виявили у 6681 людини, із них за минулу добу – у 119. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.
Протягом доби проведено 1294 ПЛР-тести, із 119 позитивних 43 – належать мешканцям Львова. У холодильнику залишається 406 проб.
Додано: Чет 09 лип, 2020 09:33
Сорри, я чего-то чукчей перепутал, третье место у Ханты-Мансийского АО.
Не читаю Будивельника и Trast.
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