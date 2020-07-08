Первый в мире пациент похоже излечился от ВИЧ исключительно приемом препаратов:
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Додано: Сер 08 лип, 2020 22:51
Не про коронавирус, но тоже интересно.
Первый в мире пациент похоже излечился от ВИЧ исключительно приемом препаратов:
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Чет 09 лип, 2020 09:10
Пандемия чуть-чуть не обновила свой абсолютный рекорд + 213 000 новых случаев коронавируса за сутки, второй результат. Не хватило несколько сотен случаев.
В США + 62 000, эти смогли, рекорд по ежедневным новым случаям, обнаруженным в пределах одной страны.
По Европе есть очень небольшое увеличение, но бОльшая часть случаев - это Россия, причём интересно малочисленный Ханты-Мансийский АО вышел на третье место у них среди регионов после Москвы и Питера.
Украина по-прежнему держит второе место в Европе по новым случаям.
Румыния неожиданно установила свой личный рекорд по приросту + 555 за всё время эпидемии. Явное обострение у них.
Впрочем вчера новые случаи коронавируса зафиксированы во всех европейских странах, кроме так называемых карликовых государств - Андорра и тд.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 09 лип, 2020 09:33, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Чет 09 лип, 2020 09:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 09 лип, 2020 09:23
Станом на ранок 9 липня у Львові та у Львівській області коронавірусну інфекцію лабораторно виявили у 6681 людини, із них за минулу добу – у 119. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.
Протягом доби проведено 1294 ПЛР-тести, із 119 позитивних 43 – належать мешканцям Львова. У холодильнику залишається 406 проб.
Додано: Чет 09 лип, 2020 09:33
Сорри, я чего-то чукчей перепутал, третье место у Ханты-Мансийского АО.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Чет 09 лип, 2020 11:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
МОЗ повідомляє:
В Україні зафіксовано 810 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
09 липня (станом на 9:00) в Україні
51 224 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1327 летальних, 23 784 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 810 нових випадків. Загалом проведено 760 247 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2021 випадок;
Волинська область — 2875 випадків;
Дніпропетровська область — 1130 випадків;
Донецька область — 749 випадків;
Житомирська область — 1500 випадків;
Закарпатська область — 3622 випадки;
Запорізька область — 605 випадків;
Івано-Франківська область — 2857 випадків;
Кіровоградська область — 669 випадків;
м. Київ — 5872 випадки;
Київська область — 2895 випадків;
Львівська область — 6681 випадок;
Луганська область — 90 випадків;
Миколаївська область — 465 випадків;
Одеська область — 2052 випадки;
Полтавська область — 327 випадків;
Рівненська область — 4380 випадків;
Сумська область — 328 випадків;
Тернопільська область — 2153 випадки;
Харківська область — 2521 випадок;
Херсонська область — 201 випадок;
Хмельницька область — 865 випадків;
Чернівецька область — 5074 випадки;
Черкаська область — 707 випадків;
Чернігівська область — 585 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 09 липня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 98 510 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 09 лип, 2020 14:53
Ходят слухи, что Мендель беременна от Зеленского, поэтому для "паузы" официально придумали короно-легенду
Украина - богатая страна!
Додано: Чет 09 лип, 2020 16:14
Вкладчик1234 ну вот не надо... он у нас, конечно, не гений - но предохраняться-то умеет....ну, я в это пока верю, во всяком случае.....
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