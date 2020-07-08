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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1500150115021503>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 242
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:51

Не про коронавирус, но тоже интересно.

Первый в мире пациент похоже излечился от ВИЧ исключительно приемом препаратов:

https://bit.ly/31XxA1h
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:10

Пандемия чуть-чуть не обновила свой абсолютный рекорд + 213 000 новых случаев коронавируса за сутки, второй результат. Не хватило несколько сотен случаев.

В США + 62 000, эти смогли, рекорд по ежедневным новым случаям, обнаруженным в пределах одной страны.

По Европе есть очень небольшое увеличение, но бОльшая часть случаев - это Россия, причём интересно малочисленный Ханты-Мансийский АО вышел на третье место у них среди регионов после Москвы и Питера.
Украина по-прежнему держит второе место в Европе по новым случаям.
Румыния неожиданно установила свой личный рекорд по приросту + 555 за всё время эпидемии. Явное обострение у них.
Впрочем вчера новые случаи коронавируса зафиксированы во всех европейских странах, кроме так называемых карликовых государств - Андорра и тд.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 09 лип, 2020 09:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:причём интересно малочисленный Ненецкий АО

ого, единственный регион проголосовавший против "поправок".. вот так совпадение..
st512
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:23

Станом на ранок 9 липня у Львові та у Львівській області коронавірусну інфекцію лабораторно виявили у 6681 людини, із них за минулу добу – у 119. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

Протягом доби проведено 1294 ПЛР-тести, із 119 позитивних 43 – належать мешканцям Львова. У холодильнику залишається 406 проб.
http://tvoemisto.tv/news/za_dobu_na_lvi ... 11212.html
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:33

  st512 написав:
  freeze написав:причём интересно малочисленный Ненецкий АО

ого, единственный регион проголосовавший против "поправок".. вот так совпадение..


Сорри, я чего-то чукчей перепутал, третье место у Ханты-Мансийского АО. :oops:
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

​​МОЗ повідомляє:

В Україні зафіксовано 810 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

09 липня (станом на 9:00) в Україні
51 224 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1327 летальних, 23 784 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 810 нових випадків. Загалом проведено 760 247 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2021 випадок;
Волинська область — 2875 випадків;
Дніпропетровська область — 1130 випадків;
Донецька область — 749 випадків;
Житомирська область — 1500 випадків;
Закарпатська область — 3622 випадки;
Запорізька область — 605 випадків;
Івано-Франківська область — 2857 випадків;
Кіровоградська область — 669 випадків;
м. Київ — 5872 випадки;
Київська область — 2895 випадків;
Львівська область — 6681 випадок;
Луганська область — 90 випадків;
Миколаївська область — 465 випадків;
Одеська область — 2052 випадки;
Полтавська область — 327 випадків;
Рівненська область — 4380 випадків;
Сумська область — 328 випадків;
Тернопільська область — 2153 випадки;
Харківська область — 2521 випадок;
Херсонська область — 201 випадок;
Хмельницька область — 865 випадків;
Чернівецька область — 5074 випадки;
Черкаська область — 707 випадків;
Чернігівська область — 585 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 09 липня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 98 510 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:53

Ходят слухи, что Мендель беременна от Зеленского, поэтому для "паузы" официально придумали короно-легенду
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:14

Вкладчик1234 ну вот не надо... он у нас, конечно, не гений - но предохраняться-то умеет....ну, я в это пока верю, во всяком случае.....
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:21

За сутки в Украине по данным МОЗ госпитализировано 222 коронавирусника.
Это шестой результат за время эпидемии.

ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями
1. 7 мая - 313
2. 8 мая - 237
3. 28 июня - 233
4. 3 июля - 229
5. 27 июня - 228
6. 9 июля - 222
7. 2 июля - 221
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:45

  Вкладчик1234 написав:Ходят слухи, что Мендель беременна от Зеленского, поэтому для "паузы" официально придумали короно-легенду

В РАДЕ ПРОВЕДУТ ГЕНДЕРНЫЙ АУДИТ... :D
https://lenta.ua/v-rade-provedut-gendernyy-audit-58704/
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