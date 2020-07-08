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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1500150115021503 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 242 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 13 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 38 Всього голосів : 242 Додано: Чет 09 лип, 2020 17:52



Для сравнения, Нью-Йорк - 23%, Москва - 18%. Думаю, что 4 наших "миллионника" (как минимум) ждет возвращение условий жестких локдаунов осенью-зимой - минимальный уровень обеспечения популяционного иммунитета оценивается в 43%, но более частые оценки - это 60%+.



Шмыганомисты вместо строительства профильных госпиталей, необходимых именно в периоды вспышек, чтобы не "укладывать" всю экономику, раздерибанили спецфонд по борьбе с ковидом сначала на дороги, потом на зарплаты ментам, теперь уже - на культуру, откуда, в числе прочего, и собирали эти деньги в марте



Все-таки зря дурки закрывают - хотя бы VIP-зоны нужно сохранить



https://biz.censor.net.ua/news/3207098/ ... l_5_sinevo Сеть лабораторий Синево систематизировала результаты тестов на иммуноглобулины G к ковиду, отражающие уровень иммунитета к инфекции. Средний показатель по стране - 5%. Киев, Север и Центр - 3%, Юго-Восток - 1-2%, Запад - 9-14%.Для сравнения, Нью-Йорк - 23%, Москва - 18%. Думаю, что 4 наших "миллионника" (как минимум) ждет возвращение условий жестких локдаунов осенью-зимой - минимальный уровень обеспечения популяционного иммунитета оценивается в 43%, но более частые оценки - это 60%+.Шмыганомисты вместо строительства профильных госпиталей, необходимых именно в периоды вспышек, чтобы не "укладывать" всю экономику, раздерибанили спецфонд по борьбе с ковидом сначала на дороги, потом на зарплаты ментам, теперь уже - на культуру, откуда, в числе прочего, и собирали эти деньги в мартеВсе-таки зря дурки закрывают - хотя бы VIP-зоны нужно сохранить zРадио

Повідомлень: 6506 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1114 раз. Подякували: 2544 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 18:03 zРадио написав: Сеть лабораторий Синево систематизировала результаты тестов на иммуноглобулины G к ковиду, отражающие уровень иммунитета к инфекции. Средний показатель по стране - 5%. Киев, Север и Центр - 3%, Юго-Восток - 1-2%, Запад - 9-14%.



Для сравнения, Нью-Йорк - 23%, Москва - 18%. Думаю, что 4 наших "миллионника" (как минимум) ждет возвращение условий жестких локдаунов осенью-зимой - минимальный уровень обеспечения популяционного иммунитета оценивается в 43%, но более частые оценки - это 60%+.



Шмыганомисты вместо строительства профильных госпиталей, необходимых именно в периоды вспышек, чтобы не "укладывать" всю экономику, раздерибанили спецфонд по борьбе с ковидом сначала на дороги, потом на зарплаты ментам, теперь уже - на культуру, откуда, в числе прочего, и собирали деньги в марте



Все-таки зря дурки закрывают - хотя бы VIP-зоны нужно сохранить



https://biz.censor.net.ua/news/3207098/ ... l_5_sinevo Сеть лабораторий Синево систематизировала результаты тестов на иммуноглобулины G к ковиду, отражающие уровень иммунитета к инфекции. Средний показатель по стране - 5%. Киев, Север и Центр - 3%, Юго-Восток - 1-2%, Запад - 9-14%.Для сравнения, Нью-Йорк - 23%, Москва - 18%. Думаю, что 4 наших "миллионника" (как минимум) ждет возвращение условий жестких локдаунов осенью-зимой - минимальный уровень обеспечения популяционного иммунитета оценивается в 43%, но более частые оценки - это 60%+.Шмыганомисты вместо строительства профильных госпиталей, необходимых именно в периоды вспышек, чтобы не "укладывать" всю экономику, раздерибанили спецфонд по борьбе с ковидом сначала на дороги, потом на зарплаты ментам, теперь уже - на культуру, откуда, в числе прочего, и собирали деньги в мартеВсе-таки зря дурки закрывают - хотя бы VIP-зоны нужно сохранить



Киев. Синево. https://cloud.phc.org.ua/index.php/apps/onlyoffice/s/gk98W4s3DZFbwEd?fileId=361842

Кількість проведених лабораторних досліджень методом ІФА на COVID-19 20260

Кількість позитивних результатів на COVID-19, отриманих методом ІФА 1398

Сколько там в Киеве народу? 3-4 милиона? Это они меньше 1% киевлян проверили( а может это со всей Украины?). Очень репрезентативная выборка. Сколько там в НьюЙорке сделали тестов? А в Москве?



Общее количество по Украине:

315854 проведенных

13445 позитивных

Пока 5% по стране

Обратно же общее число тестов менее 1% кол-ва населения. Киев. Синево.Кількість проведених лабораторних досліджень методом ІФА на COVID-19 20260Кількість позитивних результатів на COVID-19, отриманих методом ІФА 1398Сколько там в Киеве народу? 3-4 милиона? Это они меньше 1% киевлян проверили( а может это со всей Украины?). Очень репрезентативная выборка. Сколько там в НьюЙорке сделали тестов? А в Москве?Общее количество по Украине:315854 проведенных13445 позитивныхПока 5% по странеОбратно же общее число тестов менее 1% кол-ва населения. Востаннє редагувалось montagvide в Чет 09 лип, 2020 18:17, всього редагувалось 4 разів. montagvide

Повідомлень: 13 З нами з: 14.12.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 18:04 Вкладчик1234 написав: Ходят слухи, что Мендель беременна от Зеленского, поэтому для "паузы" официально придумали короно-легенду Ходят слухи, что Мендель беременна от Зеленского, поэтому для "паузы" официально придумали короно-легенду



Вовка попал на алименты и грандиозный скандал от Ленки.

Но сама новость радует. Продолжаем размножаться. У нас есть будущее.

Хороший сюжет для мелодрамы. На шикарном президентском столе. Теперь этот стол - легенда. На нем не только подписываются указы, но и лежала голая Мендель и зачалась новая жизнь. Будет ли эта новая жизнь знать о своей такой необычной судьбе?

А вот Клынтон с Моникой по-солдатски в каптёрке среди швабр и вёдер, просто растегнув ширинку и струю ей на платье. Кеннеди отправлял куда-нибудь свою Джеки и водил тьолок к себе домой. Обама шпилился на тайных свиданиях в отелях на некотором отдалении от Белого дома. Трамп настолько все засекретил, что подробности его интимной жизни станут известны только после выборов.

Вовка попал на алименты и грандиозный скандал от Ленки.Но сама новость радует. Продолжаем размножаться. У нас есть будущее.Хороший сюжет для мелодрамы. На шикарном президентском столе. Теперь этот стол - легенда. На нем не только подписываются указы, но и лежала голая Мендель и зачалась новая жизнь. Будет ли эта новая жизнь знать о своей такой необычной судьбе?А вот Клынтон с Моникой по-солдатски в каптёрке среди швабр и вёдер, просто растегнув ширинку и струю ей на платье. Кеннеди отправлял куда-нибудь свою Джеки и водил тьолок к себе домой. Обама шпилился на тайных свиданиях в отелях на некотором отдалении от Белого дома. Трамп настолько все засекретил, что подробности его интимной жизни станут известны только после выборов. Libo 2

Повідомлень: 8225 З нами з: 14.11.11 Подякував: 347 раз. Подякували: 4013 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 18:17 Libo 2

Повідомлень: 8225 З нами з: 14.11.11 Подякував: 347 раз. Подякували: 4013 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1500150115021503 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7048 1588208

ЛОБ Чет 09 лип, 2020 09:21