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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1500150115021503

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 242
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:52

Сеть лабораторий Синево систематизировала результаты тестов на иммуноглобулины G к ковиду, отражающие уровень иммунитета к инфекции. Средний показатель по стране - 5%. Киев, Север и Центр - 3%, Юго-Восток - 1-2%, Запад - 9-14%.

Для сравнения, Нью-Йорк - 23%, Москва - 18%. Думаю, что 4 наших "миллионника" (как минимум) ждет возвращение условий жестких локдаунов осенью-зимой - минимальный уровень обеспечения популяционного иммунитета оценивается в 43%, но более частые оценки - это 60%+.

Шмыганомисты вместо строительства профильных госпиталей, необходимых именно в периоды вспышек, чтобы не "укладывать" всю экономику, раздерибанили спецфонд по борьбе с ковидом сначала на дороги, потом на зарплаты ментам, теперь уже - на культуру, откуда, в числе прочего, и собирали эти деньги в марте :roll:

Все-таки зря дурки закрывают - хотя бы VIP-зоны нужно сохранить :mrgreen:

https://biz.censor.net.ua/news/3207098/ ... l_5_sinevo
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:03

  zРадио написав:Сеть лабораторий Синево систематизировала результаты тестов на иммуноглобулины G к ковиду, отражающие уровень иммунитета к инфекции. Средний показатель по стране - 5%. Киев, Север и Центр - 3%, Юго-Восток - 1-2%, Запад - 9-14%.

Для сравнения, Нью-Йорк - 23%, Москва - 18%. Думаю, что 4 наших "миллионника" (как минимум) ждет возвращение условий жестких локдаунов осенью-зимой - минимальный уровень обеспечения популяционного иммунитета оценивается в 43%, но более частые оценки - это 60%+.

Шмыганомисты вместо строительства профильных госпиталей, необходимых именно в периоды вспышек, чтобы не "укладывать" всю экономику, раздерибанили спецфонд по борьбе с ковидом сначала на дороги, потом на зарплаты ментам, теперь уже - на культуру, откуда, в числе прочего, и собирали деньги в марте :roll:

Все-таки зря дурки закрывают - хотя бы VIP-зоны нужно сохранить :mrgreen:

https://biz.censor.net.ua/news/3207098/ ... l_5_sinevo


Киев. Синево. https://cloud.phc.org.ua/index.php/apps/onlyoffice/s/gk98W4s3DZFbwEd?fileId=361842
Кількість проведених лабораторних досліджень методом ІФА на COVID-19 20260
Кількість позитивних результатів на COVID-19, отриманих методом ІФА 1398
Сколько там в Киеве народу? 3-4 милиона? Это они меньше 1% киевлян проверили( а может это со всей Украины?). Очень репрезентативная выборка. Сколько там в НьюЙорке сделали тестов? А в Москве?

Общее количество по Украине:
315854 проведенных
13445 позитивных
Пока 5% по стране
Обратно же общее число тестов менее 1% кол-ва населения.
Востаннє редагувалось montagvide в Чет 09 лип, 2020 18:17, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:04

  Вкладчик1234 написав:Ходят слухи, что Мендель беременна от Зеленского, поэтому для "паузы" официально придумали короно-легенду


Вовка попал на алименты и грандиозный скандал от Ленки. :lol:
Но сама новость радует. Продолжаем размножаться. У нас есть будущее.
Хороший сюжет для мелодрамы. На шикарном президентском столе. Теперь этот стол - легенда. На нем не только подписываются указы, но и лежала голая Мендель и зачалась новая жизнь. Будет ли эта новая жизнь знать о своей такой необычной судьбе? :roll:
А вот Клынтон с Моникой по-солдатски в каптёрке среди швабр и вёдер, просто растегнув ширинку и струю ей на платье. Кеннеди отправлял куда-нибудь свою Джеки и водил тьолок к себе домой. Обама шпилился на тайных свиданиях в отелях на некотором отдалении от Белого дома. Трамп настолько все засекретил, что подробности его интимной жизни станут известны только после выборов.
:oops: :oops: :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:17

Libo
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