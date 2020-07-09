Сеть лабораторий Синево систематизировала результаты тестов на иммуноглобулины G к ковиду, отражающие уровень иммунитета к инфекции. Средний показатель по стране - 5%. Киев, Север и Центр - 3%, Юго-Восток - 1-2%, Запад - 9-14%.
Для сравнения, Нью-Йорк - 23%, Москва - 18%. Думаю, что 4 наших "миллионника" (как минимум) ждет возвращение условий жестких локдаунов осенью-зимой - минимальный уровень обеспечения популяционного иммунитета оценивается в 43%, но более частые оценки - это 60%+.
Шмыганомисты вместо строительства профильных госпиталей, необходимых именно в периоды вспышек, чтобы не "укладывать" всю экономику, раздерибанили спецфонд по борьбе с ковидом сначала на дороги, потом на зарплаты ментам, теперь уже - на культуру, откуда, в числе прочего, и собирали эти деньги в марте
Все-таки зря дурки закрывают - хотя бы VIP-зоны нужно сохранить
zРадио написав:Сеть лабораторий Синево систематизировала результаты тестов на иммуноглобулины G к ковиду, отражающие уровень иммунитета к инфекции. Средний показатель по стране - 5%. Киев, Север и Центр - 3%, Юго-Восток - 1-2%, Запад - 9-14%.
Для сравнения, Нью-Йорк - 23%, Москва - 18%. Думаю, что 4 наших "миллионника" (как минимум) ждет возвращение условий жестких локдаунов осенью-зимой - минимальный уровень обеспечения популяционного иммунитета оценивается в 43%, но более частые оценки - это 60%+.
Шмыганомисты вместо строительства профильных госпиталей, необходимых именно в периоды вспышек, чтобы не "укладывать" всю экономику, раздерибанили спецфонд по борьбе с ковидом сначала на дороги, потом на зарплаты ментам, теперь уже - на культуру, откуда, в числе прочего, и собирали деньги в марте
Все-таки зря дурки закрывают - хотя бы VIP-зоны нужно сохранить
Киев. Синево. https://cloud.phc.org.ua/index.php/apps/onlyoffice/s/gk98W4s3DZFbwEd?fileId=361842 Кількість проведених лабораторних досліджень методом ІФА на COVID-19 20260 Кількість позитивних результатів на COVID-19, отриманих методом ІФА 1398 Сколько там в Киеве народу? 3-4 милиона? Это они меньше 1% киевлян проверили( а может это со всей Украины?). Очень репрезентативная выборка. Сколько там в НьюЙорке сделали тестов? А в Москве?
Общее количество по Украине: 315854 проведенных 13445 позитивных Пока 5% по стране Обратно же общее число тестов менее 1% кол-ва населения.
Востаннє редагувалось montagvide в Чет 09 лип, 2020 18:17, всього редагувалось 4 разів.
Вкладчик1234 написав:Ходят слухи, что Мендель беременна от Зеленского, поэтому для "паузы" официально придумали короно-легенду
Вовка попал на алименты и грандиозный скандал от Ленки. Но сама новость радует. Продолжаем размножаться. У нас есть будущее. Хороший сюжет для мелодрамы. На шикарном президентском столе. Теперь этот стол - легенда. На нем не только подписываются указы, но и лежала голая Мендель и зачалась новая жизнь. Будет ли эта новая жизнь знать о своей такой необычной судьбе? А вот Клынтон с Моникой по-солдатски в каптёрке среди швабр и вёдер, просто растегнув ширинку и струю ей на платье. Кеннеди отправлял куда-нибудь свою Джеки и водил тьолок к себе домой. Обама шпилился на тайных свиданиях в отелях на некотором отдалении от Белого дома. Трамп настолько все засекретил, что подробности его интимной жизни станут известны только после выборов.
zРадио написав:Сеть лабораторий Синево систематизировала результаты тестов на иммуноглобулины G к ковиду, отражающие уровень иммунитета к инфекции. Средний показатель по стране - 5%. Киев, Север и Центр - 3%, Юго-Восток - 1-2%, Запад - 9-14%.
Подружка друга моего сына работающая медсестрой в Синево недавно сама зацепила там короновирус и вторую неделю сидит дома, вначале с температурой, теперь без. Так что я бы опасался их посещать.
zРадио написав:Сеть лабораторий Синево систематизировала результаты тестов на иммуноглобулины G к ковиду, отражающие уровень иммунитета к инфекции. Средний показатель по стране - 5%. Киев, Север и Центр - 3%, Юго-Восток - 1-2%, Запад - 9-14%.
Мне кажется нельзя просто вот так экстраполировать данные частной лаборатории на общую популяцию. Всё-таки чтобы сделать тест, кроме любопытства, часто бывают и другие причины, например, человек чем-то переболел несколько месяцев-недель назад, и его теребит мысль - может это был коронавирус. И получается, что среди сдавших тесты, много действительно чем-то переболевших людей, и понятно что это мог быть коронавирус. А ничем не болевшие, и без антител, и не идут ничего сдавать. В результате получается искажение -завышенный процент.