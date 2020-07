Додано: Чет 09 лип, 2020 22:55

montagvide написав: Общее количество по Украине:

315854 проведенных

13445 позитивных

Пока 5% по стране

При чем здесь 5%? Обследованных меньше 100,000. Мы не англия, где под количеством тестом сообщали количество первый раз обследованных (пока не прекратили это делать две недели назад - тоже удаки).



В Украине 98 510 повідомлень про підозру на COVID-19 станом на 09 липня



https://www.032.ua/news/2814596/kilkist ... o-oblastah



Зы. стабильно 200+ госпитализаций и 20+ смертей.

