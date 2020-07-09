Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:41
Коронавірусна інфекція викликає тривалі збої в роботі імунітету у перехворілих нею осіб.
Про це заявили вчені з Інституту вірусології китайського міста Ухань в дослідженні на сайті medRxiv.
Учені дослідили стан здоров'я 55 пацієнтів різного віку та статі, які вже перехворіли COVID-19. Вони виявили у них зниження рівня лімфоцитів — клітин крові, які відповідають за імунітет.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... vceni.html
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:54
Энтони Фаучи, главный инфекционист США: "Мир находится только в начале пандемии COVID-19. Вирус не ослаб и будет распространяться дальше"
По его словам, эпидемиологическая ситуация в США вышла из-под контроля.
https://bit.ly/38J3Q9V
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:34
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 52 043 Нових - 819 Одужало - 24 800 (+1 016) Загинуло - 1 345 (+18) Підозри - 99 603 (+1 093) Вінницька область — 2 060 (+39) Волинська область — 2 932 (+57) Дніпропетровська область — 1 137 (+7) Донецька область — 751 (+2) Житомирська область — 1 512 (+12) Закарпатська область — 3 734 (+112) Запорізька область — 610 (+5) Івано-Франківська область — 2 915 (+58) Кіровоградська область — 670 (+1) м. Київ — 5 990 (+118) Київська область — 2 940 (+45) Львівська область — 6 763 (+82) Луганська область — 90 (0) Миколаївська область — 467 (+2) Одеська область — 2 108 (+56) Полтавська область — 330 (+3) Рівненська область — 4 454 (+74) Сумська область — 332 (+4) Тернопільська область — 2 174 (+21) Харківська область — 2 577 (+56) Херсонська область — 203 (+2) Хмельницька область — 881 (+16) Чернівецька область — 5 096 (+22) Черкаська область — 725 (+18) Чернігівська область — 592 (+7)
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