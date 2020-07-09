freeze написав:

Что день вчерашний нам подарил ?Очередной рекорд по продвижению коронавируса за сутки - + 223 000.Это примерно столько же сколько за первые два месяца эпидемии.Американцы как всегда на высоте + 61 000 новых случая. В лидерах у них Техас, который установил рекорд по новым + 11 400.Индия - новый рекорд + 25 800.ЮАР - новый максимум + 13 700.Стараниями ЮАР и Мексики, которые поднялись вверх, Россия, которая казалось бы давно и прочно была в тройке лидеров, вытеснена из первой пятерки стран по этому показателю.Африка вчера также, в основном благодаря обострению в ЮАР, обновила свой рекорд по новым зараженным за сутки + 19 300. Цифра кажется по нынешним меркам еще не большой, но уверенно вверх и уже значительно больше, чем в Европе.Австралия + 318. Практически идёт возвращение к пикам конца марта.По Европе.Украина уверенно держит второе место по вновь зараженным и третье место по умершим коронавирусникам за сутки, в последнем случае кроме России нас опережает Великобритания.Хотя в целом по Европе в большинстве стран пока относительно спокойно. Но опасения вызывают некоторые страны - Румыния + 614 - рекорд с начала эпидемии и аналогично Болгария + 330 - тоже максимум. Кто помнит в марте и апреле Болгарию часто хвалили за очень низкий уровень заболеваемости, так вот сейчас стало в 5-10 раз больше.