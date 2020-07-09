Энтони Фаучи, главный инфекционист США: "Мир находится только в начале пандемии COVID-19. Вирус не ослаб и будет распространяться дальше" По его словам, эпидемиологическая ситуация в США вышла из-под контроля.
Очередной рекорд по продвижению коронавируса за сутки - + 223 000. Это примерно столько же сколько за первые два месяца эпидемии.
Американцы как всегда на высоте + 61 000 новых случая. В лидерах у них Техас, который установил рекорд по новым + 11 400. Индия - новый рекорд + 25 800. ЮАР - новый максимум + 13 700. Стараниями ЮАР и Мексики, которые поднялись вверх, Россия, которая казалось бы давно и прочно была в тройке лидеров, вытеснена из первой пятерки стран по этому показателю.
Африка вчера также, в основном благодаря обострению в ЮАР, обновила свой рекорд по новым зараженным за сутки + 19 300. Цифра кажется по нынешним меркам еще не большой, но уверенно вверх и уже значительно больше, чем в Европе.
Австралия + 318. Практически идёт возвращение к пикам конца марта.
По Европе. Украина уверенно держит второе место по вновь зараженным и третье место по умершим коронавирусникам за сутки, в последнем случае кроме России нас опережает Великобритания. Хотя в целом по Европе в большинстве стран пока относительно спокойно. Но опасения вызывают некоторые страны - Румыния + 614 - рекорд с начала эпидемии и аналогично Болгария + 330 - тоже максимум. Кто помнит в марте и апреле Болгарию часто хвалили за очень низкий уровень заболеваемости, так вот сейчас стало в 5-10 раз больше.
в зсу нехай проведуть гендерний аудит і законодавстві про призов на обовязкову строкову військову службу от де поле для діяльності. і ще багато таких полів є але чомусь не хочуть, хочуть тільки в кабмінах, радах та інших жирних місцях