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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1501150215031504

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 242
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:41

Коронавірусна інфекція викликає тривалі збої в роботі імунітету у перехворілих нею осіб.

Про це заявили вчені з Інституту вірусології китайського міста Ухань в дослідженні на сайті medRxiv.

Учені дослідили стан здоров'я 55 пацієнтів різного віку та статі, які вже перехворіли COVID-19. Вони виявили у них зниження рівня лімфоцитів — клітин крові, які відповідають за імунітет.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... vceni.html
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Энтони Фаучи, главный инфекционист США: "Мир находится только в начале пандемии COVID-19. Вирус не ослаб и будет распространяться дальше"
По его словам, эпидемиологическая ситуация в США вышла из-под контроля.

https://bit.ly/38J3Q9V
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 52 043
Нових - 819

Одужало - 24 800 (+1 016)
Загинуло - 1 345 (+18)
Підозри - 99 603 (+1 093)

Вінницька область — 2 060 (+39)
Волинська область — 2 932 (+57)
Дніпропетровська область — 1 137 (+7)
Донецька область — 751 (+2)
Житомирська область — 1 512 (+12)
Закарпатська область — 3 734 (+112)
Запорізька область — 610 (+5)
Івано-Франківська область — 2 915 (+58)
Кіровоградська область — 670 (+1)
м. Київ — 5 990 (+118)
Київська область — 2 940 (+45)
Львівська область — 6 763 (+82)
Луганська область — 90 (0)
Миколаївська область — 467 (+2)
Одеська область — 2 108 (+56)
Полтавська область — 330 (+3)
Рівненська область — 4 454 (+74)
Сумська область — 332 (+4)
Тернопільська область — 2 174 (+21)
Харківська область — 2 577 (+56)
Херсонська область — 203 (+2)
Хмельницька область — 881 (+16)
Чернівецька область — 5 096 (+22)
Черкаська область — 725 (+18)
Чернігівська область — 592 (+7)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:30

  freeze написав:Что день вчерашний нам подарил ?

Очередной рекорд по продвижению коронавируса за сутки - + 223 000.
Это примерно столько же сколько за первые два месяца эпидемии.

Американцы как всегда на высоте + 61 000 новых случая. В лидерах у них Техас, который установил рекорд по новым + 11 400.
Индия - новый рекорд + 25 800.
ЮАР - новый максимум + 13 700.
Стараниями ЮАР и Мексики, которые поднялись вверх, Россия, которая казалось бы давно и прочно была в тройке лидеров, вытеснена из первой пятерки стран по этому показателю.

Африка вчера также, в основном благодаря обострению в ЮАР, обновила свой рекорд по новым зараженным за сутки + 19 300. Цифра кажется по нынешним меркам еще не большой, но уверенно вверх и уже значительно больше, чем в Европе.

Австралия + 318. Практически идёт возвращение к пикам конца марта.

По Европе.
Украина уверенно держит второе место по вновь зараженным и третье место по умершим коронавирусникам за сутки, в последнем случае кроме России нас опережает Великобритания.
Хотя в целом по Европе в большинстве стран пока относительно спокойно. Но опасения вызывают некоторые страны - Румыния + 614 - рекорд с начала эпидемии и аналогично Болгария + 330 - тоже максимум. Кто помнит в марте и апреле Болгарию часто хвалили за очень низкий уровень заболеваемости, так вот сейчас стало в 5-10 раз больше.

руссо турісто, сэр
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:32

  greenozon написав:
  Libo написав:Вовка попал на алименты и грандиозный скандал от Ленки.
Но сама новость радует. Продолжаем размножаться. У нас есть будущее.
Хороший сюжет для мелодрамы. На шикарном президентском столе.


вже діляться :)

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Мендель гейт.
Пля, шо не фамілія, то шедевр.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:45

  Lady_N написав:
  Вкладчик1234 написав:Ходят слухи, что Мендель беременна от Зеленского, поэтому для "паузы" официально придумали короно-легенду

В РАДЕ ПРОВЕДУТ ГЕНДЕРНЫЙ АУДИТ... :D
https://lenta.ua/v-rade-provedut-gendernyy-audit-58704/


в зсу нехай проведуть гендерний аудит і законодавстві про призов на обовязкову строкову військову службу :D от де поле для діяльності. :mrgreen: і ще багато таких полів є :D але чомусь не хочуть, хочуть тільки в кабмінах, радах та інших жирних місцях :(
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