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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1501150215031504

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 242
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
38
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:41

Коронавірусна інфекція викликає тривалі збої в роботі імунітету у перехворілих нею осіб.

Про це заявили вчені з Інституту вірусології китайського міста Ухань в дослідженні на сайті medRxiv.

Учені дослідили стан здоров'я 55 пацієнтів різного віку та статі, які вже перехворіли COVID-19. Вони виявили у них зниження рівня лімфоцитів — клітин крові, які відповідають за імунітет.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... vceni.html
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Энтони Фаучи, главный инфекционист США: "Мир находится только в начале пандемии COVID-19. Вирус не ослаб и будет распространяться дальше"
По его словам, эпидемиологическая ситуация в США вышла из-под контроля.

https://bit.ly/38J3Q9V
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 52 043
Нових - 819

Одужало - 24 800 (+1 016)
Загинуло - 1 345 (+18)
Підозри - 99 603 (+1 093)

Вінницька область — 2 060 (+39)
Волинська область — 2 932 (+57)
Дніпропетровська область — 1 137 (+7)
Донецька область — 751 (+2)
Житомирська область — 1 512 (+12)
Закарпатська область — 3 734 (+112)
Запорізька область — 610 (+5)
Івано-Франківська область — 2 915 (+58)
Кіровоградська область — 670 (+1)
м. Київ — 5 990 (+118)
Київська область — 2 940 (+45)
Львівська область — 6 763 (+82)
Луганська область — 90 (0)
Миколаївська область — 467 (+2)
Одеська область — 2 108 (+56)
Полтавська область — 330 (+3)
Рівненська область — 4 454 (+74)
Сумська область — 332 (+4)
Тернопільська область — 2 174 (+21)
Харківська область — 2 577 (+56)
Херсонська область — 203 (+2)
Хмельницька область — 881 (+16)
Чернівецька область — 5 096 (+22)
Черкаська область — 725 (+18)
Чернігівська область — 592 (+7)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:30

  freeze написав:Что день вчерашний нам подарил ?

Очередной рекорд по продвижению коронавируса за сутки - + 223 000.
Это примерно столько же сколько за первые два месяца эпидемии.

Американцы как всегда на высоте + 61 000 новых случая. В лидерах у них Техас, который установил рекорд по новым + 11 400.
Индия - новый рекорд + 25 800.
ЮАР - новый максимум + 13 700.
Стараниями ЮАР и Мексики, которые поднялись вверх, Россия, которая казалось бы давно и прочно была в тройке лидеров, вытеснена из первой пятерки стран по этому показателю.

Африка вчера также, в основном благодаря обострению в ЮАР, обновила свой рекорд по новым зараженным за сутки + 19 300. Цифра кажется по нынешним меркам еще не большой, но уверенно вверх и уже значительно больше, чем в Европе.

Австралия + 318. Практически идёт возвращение к пикам конца марта.

По Европе.
Украина уверенно держит второе место по вновь зараженным и третье место по умершим коронавирусникам за сутки, в последнем случае кроме России нас опережает Великобритания.
Хотя в целом по Европе в большинстве стран пока относительно спокойно. Но опасения вызывают некоторые страны - Румыния + 614 - рекорд с начала эпидемии и аналогично Болгария + 330 - тоже максимум. Кто помнит в марте и апреле Болгарию часто хвалили за очень низкий уровень заболеваемости, так вот сейчас стало в 5-10 раз больше.

руссо турісто, сэр
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:32

  greenozon написав:
  Libo написав:Вовка попал на алименты и грандиозный скандал от Ленки.
Но сама новость радует. Продолжаем размножаться. У нас есть будущее.
Хороший сюжет для мелодрамы. На шикарном президентском столе.


вже діляться :)

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Мендель гейт.
Пля, шо не фамілія, то шедевр.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:45

  Lady_N написав:
  Вкладчик1234 написав:Ходят слухи, что Мендель беременна от Зеленского, поэтому для "паузы" официально придумали короно-легенду

В РАДЕ ПРОВЕДУТ ГЕНДЕРНЫЙ АУДИТ... :D
https://lenta.ua/v-rade-provedut-gendernyy-audit-58704/


в зсу нехай проведуть гендерний аудит і законодавстві про призов на обовязкову строкову військову службу :D от де поле для діяльності. :mrgreen: і ще багато таких полів є :D але чомусь не хочуть, хочуть тільки в кабмінах, радах та інших жирних місцях :(
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:51

Китайское посольство предупредило о распространении в Казахстане «новой смертельной пневмонии». Об этом пишет South China Morning Post. По словам дипломатов, смертность этого заболевания «гораздо выше», чем от коронавируса.

Сейчас Минздрав Казахстана только проводит сравнительные исследования взятых образцов, чтобы понять, принадлежит ли новый вирус к уже установленному типу коронавируса. Хотя исследования еще продолжаются, посольство КНР уже охарактеризовало недуг как «опасную смертельную пневмонию». В то же время представители власти Казахстана сообщили лишь о «пневмонии».

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/worldnews/ ... 69453.html
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