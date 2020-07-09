Энтони Фаучи, главный инфекционист США: "Мир находится только в начале пандемии COVID-19. Вирус не ослаб и будет распространяться дальше" По его словам, эпидемиологическая ситуация в США вышла из-под контроля.
Очередной рекорд по продвижению коронавируса за сутки - + 223 000. Это примерно столько же сколько за первые два месяца эпидемии.
Американцы как всегда на высоте + 61 000 новых случая. В лидерах у них Техас, который установил рекорд по новым + 11 400. Индия - новый рекорд + 25 800. ЮАР - новый максимум + 13 700. Стараниями ЮАР и Мексики, которые поднялись вверх, Россия, которая казалось бы давно и прочно была в тройке лидеров, вытеснена из первой пятерки стран по этому показателю.
Африка вчера также, в основном благодаря обострению в ЮАР, обновила свой рекорд по новым зараженным за сутки + 19 300. Цифра кажется по нынешним меркам еще не большой, но уверенно вверх и уже значительно больше, чем в Европе.
Австралия + 318. Практически идёт возвращение к пикам конца марта.
По Европе. Украина уверенно держит второе место по вновь зараженным и третье место по умершим коронавирусникам за сутки, в последнем случае кроме России нас опережает Великобритания. Хотя в целом по Европе в большинстве стран пока относительно спокойно. Но опасения вызывают некоторые страны - Румыния + 614 - рекорд с начала эпидемии и аналогично Болгария + 330 - тоже максимум. Кто помнит в марте и апреле Болгарию часто хвалили за очень низкий уровень заболеваемости, так вот сейчас стало в 5-10 раз больше.
в зсу нехай проведуть гендерний аудит і законодавстві про призов на обовязкову строкову військову службу от де поле для діяльності. і ще багато таких полів є але чомусь не хочуть, хочуть тільки в кабмінах, радах та інших жирних місцях
Китайское посольство предупредило о распространении в Казахстане «новой смертельной пневмонии». Об этом пишет South China Morning Post. По словам дипломатов, смертность этого заболевания «гораздо выше», чем от коронавируса.
Сейчас Минздрав Казахстана только проводит сравнительные исследования взятых образцов, чтобы понять, принадлежит ли новый вирус к уже установленному типу коронавируса. Хотя исследования еще продолжаются, посольство КНР уже охарактеризовало недуг как «опасную смертельную пневмонию». В то же время представители власти Казахстана сообщили лишь о «пневмонии».
zРадио написав:Сеть лабораторий Синево систематизировала результаты тестов на иммуноглобулины G к ковиду, отражающие уровень иммунитета к инфекции. Средний показатель по стране - 5%. Киев, Север и Центр - 3%, Юго-Восток - 1-2%, Запад - 9-14%.
Подружка друга моего сына работающая медсестрой в Синево недавно сама зацепила там короновирус и вторую неделю сидит дома, вначале с температурой, теперь без. Так что я бы опасался их посещать.