19yuriy91 написав:Китайское посольство предупредило о распространении в Казахстане «новой смертельной пневмонии». Об этом пишет South China Morning Post. По словам дипломатов, смертность этого заболевания «гораздо выше», чем от коронавируса.
Сейчас Минздрав Казахстана только проводит сравнительные исследования взятых образцов, чтобы понять, принадлежит ли новый вирус к уже установленному типу коронавируса. Хотя исследования еще продолжаются, посольство КНР уже охарактеризовало недуг как «опасную смертельную пневмонию». В то же время представители власти Казахстана сообщили лишь о «пневмонии».