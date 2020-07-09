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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 243
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

На заводе по производству крабовых палочек «Водный мир» в Черноморске возле Одессы коронавирусом заразились уже 36 работников. Полиция открыла дело за нарушение санитарных норм
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:47

  19yuriy91 написав:Китайское посольство предупредило о распространении в Казахстане «новой смертельной пневмонии». Об этом пишет South China Morning Post. По словам дипломатов, смертность этого заболевания «гораздо выше», чем от коронавируса.

Сейчас Минздрав Казахстана только проводит сравнительные исследования взятых образцов, чтобы понять, принадлежит ли новый вирус к уже установленному типу коронавируса. Хотя исследования еще продолжаются, посольство КНР уже охарактеризовало недуг как «опасную смертельную пневмонию». В то же время представители власти Казахстана сообщили лишь о «пневмонии».

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/worldnews/ ... 69453.html


COVID-2020 ? :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:55

  freeze написав:На заводе по производству крабовых палочек «Водный мир» в Черноморске возле Одессы коронавирусом заразились уже 36 работников. Полиция открыла дело за нарушение санитарных норм


от товарища слышал пару недель назад, шо в яготине из 80 болеющих - 60 на молокозаводе.
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