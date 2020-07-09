Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:59
На заводе по производству крабовых палочек «Водный мир» в Черноморске возле Одессы коронавирусом заразились уже 36 работников. Полиция открыла дело за нарушение санитарных норм
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:47
19yuriy91 написав:
Китайское посольство предупредило о распространении в Казахстане «новой смертельной пневмонии». Об этом пишет South China Morning Post. По словам дипломатов, смертность этого заболевания «гораздо выше», чем от коронавируса.
Сейчас Минздрав Казахстана только проводит сравнительные исследования взятых образцов, чтобы понять, принадлежит ли новый вирус к уже установленному типу коронавируса. Хотя исследования еще продолжаются, посольство КНР уже охарактеризовало недуг как «опасную смертельную пневмонию». В то же время представители власти Казахстана сообщили лишь о «пневмонии».
Подробности читайте на УНИАН:
https://www.unian.net/health/worldnews/ ... 69453.html
COVID-2020 ?
Alex2007
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:55
freeze написав:
На заводе по производству крабовых палочек «Водный мир» в Черноморске возле Одессы коронавирусом заразились уже 36 работников. Полиция открыла дело за нарушение санитарных норм
от товарища слышал пару недель назад, шо в яготине из 80 болеющих - 60 на молокозаводе.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:21
19yuriy91 написав: freeze написав:
На заводе по производству крабовых палочек «Водный мир» в Черноморске возле Одессы коронавирусом заразились уже 36 работников. Полиция открыла дело за нарушение санитарных норм
от товарища слышал пару недель назад, шо в яготине из 80 болеющих - 60 на молокозаводе.
Только на спиртзаводах все здоровы))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:34
Мизантрóп написав: 19yuriy91 написав: freeze написав:
На заводе по производству крабовых палочек «Водный мир» в Черноморске возле Одессы коронавирусом заразились уже 36 работников. Полиция открыла дело за нарушение санитарных норм
от товарища слышал пару недель назад, шо в яготине из 80 болеющих - 60 на молокозаводе.
Только на спиртзаводах все здоровы))
в здоровом теле - здоровый spirit (дух/спирт)
19yuriy91
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