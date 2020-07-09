Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:59
На заводе по производству крабовых палочек «Водный мир» в Черноморске возле Одессы коронавирусом заразились уже 36 работников. Полиция открыла дело за нарушение санитарных норм
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:47
19yuriy91 написав:
Китайское посольство предупредило о распространении в Казахстане «новой смертельной пневмонии». Об этом пишет South China Morning Post. По словам дипломатов, смертность этого заболевания «гораздо выше», чем от коронавируса.
Сейчас Минздрав Казахстана только проводит сравнительные исследования взятых образцов, чтобы понять, принадлежит ли новый вирус к уже установленному типу коронавируса. Хотя исследования еще продолжаются, посольство КНР уже охарактеризовало недуг как «опасную смертельную пневмонию». В то же время представители власти Казахстана сообщили лишь о «пневмонии».
Подробности читайте на УНИАН:
https://www.unian.net/health/worldnews/ ... 69453.html
COVID-2020 ?
Alex2007
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:55
freeze написав:
На заводе по производству крабовых палочек «Водный мир» в Черноморске возле Одессы коронавирусом заразились уже 36 работников. Полиция открыла дело за нарушение санитарных норм
от товарища слышал пару недель назад, шо в яготине из 80 болеющих - 60 на молокозаводе.
19yuriy91
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:21
19yuriy91 написав: freeze написав:
На заводе по производству крабовых палочек «Водный мир» в Черноморске возле Одессы коронавирусом заразились уже 36 работников. Полиция открыла дело за нарушение санитарных норм
от товарища слышал пару недель назад, шо в яготине из 80 болеющих - 60 на молокозаводе.
Только на спиртзаводах все здоровы))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:34
Мизантрóп написав: 19yuriy91 написав: freeze написав:
На заводе по производству крабовых палочек «Водный мир» в Черноморске возле Одессы коронавирусом заразились уже 36 работников. Полиция открыла дело за нарушение санитарных норм
от товарища слышал пару недель назад, шо в яготине из 80 болеющих - 60 на молокозаводе.
Только на спиртзаводах все здоровы))
в здоровом теле - здоровый spirit (дух/спирт)
19yuriy91
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:10
Мизантрóп написав:
Только на спиртзаводах все здоровы))
Знакомая бабулька живет возле Ровенского спиртзавода
Переболела короной
80 лет
Всё ОК
Целебный воздух, можно санаторий открывать.
ПС Родственники бабульки порекомендовали держать под рукой денежный запас на случай короны из расчета 2-3 куе на человека.
UA
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Додано: Суб 11 лип, 2020 03:11
Дятли і молдаванє розказують що то простий грип. Трошки складніше все.
Як могло так грип передатися?
Таможенники обнаружили коронавирус на партиях креветок из Эквадора
https://novosti-n.org/news/Tamozhennyky ... ora-195310
Ethereum
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Додано: Суб 11 лип, 2020 03:12
Пандемия коронавируса: закрытым барам в Токио будут платить по $4 тысяч
https://telegraf.com.ua/mir/aziya/55268 ... syach.html
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в Суб 11 лип, 2020 03:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 03:12
Всім треба бути обнрежним,а не казки розказувати як 5 колона.
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в Суб 11 лип, 2020 03:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 03:18
Так же, как его будут продолжать обнаруживать на других нежелательных товарах из разных стран.
Нужно будет остановить поставки бензина от какого-то определенного производителя, обнаружат коронавирус в бензине.
safonovstanislav
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