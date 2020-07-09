Мизантрóп написав:
Только на спиртзаводах все здоровы))
Хотя, для защиты от коронавируса, на склад готовой продукции ушли, наверное, и там потерялись.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 лип, 2020 05:13
Хотя, для защиты от коронавируса, на склад готовой продукции ушли, наверное, и там потерялись.
Додано: Суб 11 лип, 2020 05:35
А я еще подумал, а для чего это скидку делают на яготинскую ряженку и эквадорские бананы, выставляя их по цене около 23 гривен.
А это, оказывается, коронавирус там бушует
Додано: Суб 11 лип, 2020 08:44
Пофиг . Обычным людям креветки не по карману .
Додано: Суб 11 лип, 2020 08:46
Это "креветочный грипп"
А президент какого-то Мозамбика (или типа того), попробовал на корону кучу предметов, и оказось, что корона и в деревьях, и в фруктах-овощах, и в козах
Украина - богатая страна!
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