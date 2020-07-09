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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1503150415051506

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 243
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 05:13

  Мизантрóп написав:
  19yuriy91 написав:
  freeze написав:На заводе по производству крабовых палочек «Водный мир» в Черноморске возле Одессы коронавирусом заразились уже 36 работников. Полиция открыла дело за нарушение санитарных норм


от товарища слышал пару недель назад, шо в яготине из 80 болеющих - 60 на молокозаводе.

Только на спиртзаводах все здоровы))

Хотя, для защиты от коронавируса, на склад готовой продукции ушли, наверное, и там потерялись.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 05:35

  19yuriy91 написав:
  freeze написав:На заводе по производству крабовых палочек «Водный мир» в Черноморске возле Одессы коронавирусом заразились уже 36 работников. Полиция открыла дело за нарушение санитарных норм

от товарища слышал пару недель назад, шо в яготине из 80 болеющих - 60 на молокозаводе.

  Ethereum написав:Дятли і молдаванє розказують що то простий грип. Трошки складніше все.
Як могло так грип передатися?

Таможенники обнаружили коронавирус на партиях креветок из Эквадора
https://novosti-n.org/news/Tamozhennyky ... ora-195310

А я еще подумал, а для чего это скидку делают на яготинскую ряженку и эквадорские бананы, выставляя их по цене около 23 гривен.
А это, оказывается, коронавирус там бушует :roll:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:44

  Ethereum написав:Дятли і молдаванє розказують що то простий грип. Трошки складніше все.
Як могло так грип передатися?

Таможенники обнаружили коронавирус на партиях креветок из Эквадора
https://novosti-n.org/news/Tamozhennyky ... ora-195310


Пофиг . Обычным людям креветки не по карману .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:46

  Ethereum написав:Дятли і молдаванє розказують що то простий грип. Трошки складніше все.
Як могло так грип передатися?

Таможенники обнаружили коронавирус на партиях креветок из Эквадора
https://novosti-n.org/news/Tamozhennyky ... ora-195310


Это "креветочный грипп"

А президент какого-то Мозамбика (или типа того), попробовал на корону кучу предметов, и оказось, что корона и в деревьях, и в фруктах-овощах, и в козах :)
Украина - богатая страна!
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