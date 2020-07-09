Мизантрóп написав:
Только на спиртзаводах все здоровы))
Хотя, для защиты от коронавируса, на склад готовой продукции ушли, наверное, и там потерялись.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 лип, 2020 05:13
Хотя, для защиты от коронавируса, на склад готовой продукции ушли, наверное, и там потерялись.
Додано: Суб 11 лип, 2020 05:35
А я еще подумал, а для чего это скидку делают на яготинскую ряженку и эквадорские бананы, выставляя их по цене около 23 гривен.
А это, оказывается, коронавирус там бушует
Додано: Суб 11 лип, 2020 08:44
Пофиг . Обычным людям креветки не по карману .
Додано: Суб 11 лип, 2020 08:46
Это "креветочный грипп"
А президент какого-то Мозамбика (или типа того), попробовал на корону кучу предметов, и оказось, что корона и в деревьях, и в фруктах-овощах, и в козах
Украина - богатая страна!
Додано: Суб 11 лип, 2020 09:35
Восточный экспресс набирает ход.
Очередной рекорд по продвижению коронавируса за сутки + 237 000.
Американцы обновили свой же рекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки в одной отдельно взятой стране + 72 000. То есть за один день количество случаев в США близко к общему количеству заболевших в Китае за весь первый период эпидемии.
Очередные свои рекорды установили Индия + 27 800 за сутки, Мексика + 7280, Колумбия + 6800.
По Европе.
Испания опередила Украину по числу новых зараженных, отодвинув нас по этому показателю на третье место. Последний раз такие цифры в Испании были в конце мая.
Ренессанс коронавируса в Сербии + 386, возвращение к ситуации середины апреля у них.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Суб 11 лип, 2020 09:39
Испания имеет тесные связи с Украиной и РФ в сфере вывоза капиталов и "конвертации" в местную недвижимость
Украина - богатая страна!
Додано: Суб 11 лип, 2020 09:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 52 843
Нових - 800
Одужало - 25 661 (+861)
Загинуло - 1 372 (+27)
Підозри - 100 649 (+1 046)
Вінницька область — 2 081 (+21)
Волинська область — 2 987 (+55)
Дніпропетровська область — 1 140 (+3)
Донецька область — 758 (+7)
Житомирська область — 1 512 (0)
Закарпатська область — 3 842 (+108)
Запорізька область — 612 (+2)
Івано-Франківська область — 2 971 (+56)
Кіровоградська область — 670 (0)
м. Київ — 6 115 (+125)
Київська область — 2 986 (+46)
Львівська область — 6 882 (+119)
Луганська область — 93 (+3)
Миколаївська область — 477 (+10)
Одеська область — 2 141 (+33)
Полтавська область — 331 (+1)
Рівненська область — 4 520 (+66)
Сумська область — 337 (+5)
Тернопільська область — 2 217 (+43)
Харківська область — 2 621 (+44)
Херсонська область — 204 (+1)
Хмельницька область — 888 (+7)
Чернівецька область — 5 117 (+21)
Черкаська область — 738 (+13)
Чернігівська область — 594 (+2)
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 11 лип, 2020 09:49
ТОП-3 дня по количеству умерших от коронавируса за сутки в Украине за время эпидемии:
1. 17 июня - 31
2-3. 3 июля, 11 июля - 27
Не читаю Будивельника и Trast.
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