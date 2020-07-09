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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1503150415051506

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 243
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 05:13

  Мизантрóп написав:
  19yuriy91 написав:
  freeze написав:На заводе по производству крабовых палочек «Водный мир» в Черноморске возле Одессы коронавирусом заразились уже 36 работников. Полиция открыла дело за нарушение санитарных норм


от товарища слышал пару недель назад, шо в яготине из 80 болеющих - 60 на молокозаводе.

Только на спиртзаводах все здоровы))

Хотя, для защиты от коронавируса, на склад готовой продукции ушли, наверное, и там потерялись.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 05:35

  19yuriy91 написав:
  freeze написав:На заводе по производству крабовых палочек «Водный мир» в Черноморске возле Одессы коронавирусом заразились уже 36 работников. Полиция открыла дело за нарушение санитарных норм

от товарища слышал пару недель назад, шо в яготине из 80 болеющих - 60 на молокозаводе.

  Ethereum написав:Дятли і молдаванє розказують що то простий грип. Трошки складніше все.
Як могло так грип передатися?

Таможенники обнаружили коронавирус на партиях креветок из Эквадора
https://novosti-n.org/news/Tamozhennyky ... ora-195310

А я еще подумал, а для чего это скидку делают на яготинскую ряженку и эквадорские бананы, выставляя их по цене около 23 гривен.
А это, оказывается, коронавирус там бушует :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:44

  Ethereum написав:Дятли і молдаванє розказують що то простий грип. Трошки складніше все.
Як могло так грип передатися?

Таможенники обнаружили коронавирус на партиях креветок из Эквадора
https://novosti-n.org/news/Tamozhennyky ... ora-195310


Пофиг . Обычным людям креветки не по карману .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:46

  Ethereum написав:Дятли і молдаванє розказують що то простий грип. Трошки складніше все.
Як могло так грип передатися?

Таможенники обнаружили коронавирус на партиях креветок из Эквадора
https://novosti-n.org/news/Tamozhennyky ... ora-195310


Это "креветочный грипп"

А президент какого-то Мозамбика (или типа того), попробовал на корону кучу предметов, и оказось, что корона и в деревьях, и в фруктах-овощах, и в козах :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:35

Восточный экспресс набирает ход.
Очередной рекорд по продвижению коронавируса за сутки + 237 000.
Американцы обновили свой же рекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки в одной отдельно взятой стране + 72 000. То есть за один день количество случаев в США близко к общему количеству заболевших в Китае за весь первый период эпидемии.
Очередные свои рекорды установили Индия + 27 800 за сутки, Мексика + 7280, Колумбия + 6800.

По Европе.
Испания опередила Украину по числу новых зараженных, отодвинув нас по этому показателю на третье место. Последний раз такие цифры в Испании были в конце мая.
Ренессанс коронавируса в Сербии + 386, возвращение к ситуации середины апреля у них.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:39

  freeze написав:Испания опередила Украину по числу новых зараженных, отодвинув нас по этому показателю на третье место. Последний раз такие цифры в Испании были в конце мая.

Испания имеет тесные связи с Украиной и РФ в сфере вывоза капиталов и "конвертации" в местную недвижимость :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 52 843
Нових - 800

Одужало - 25 661 (+861)
Загинуло - 1 372 (+27)
Підозри - 100 649 (+1 046)

Вінницька область — 2 081 (+21)
Волинська область — 2 987 (+55)
Дніпропетровська область — 1 140 (+3)
Донецька область — 758 (+7)
Житомирська область — 1 512 (0)
Закарпатська область — 3 842 (+108)
Запорізька область — 612 (+2)
Івано-Франківська область — 2 971 (+56)
Кіровоградська область — 670 (0)
м. Київ — 6 115 (+125)
Київська область — 2 986 (+46)
Львівська область — 6 882 (+119)
Луганська область — 93 (+3)
Миколаївська область — 477 (+10)
Одеська область — 2 141 (+33)
Полтавська область — 331 (+1)
Рівненська область — 4 520 (+66)
Сумська область — 337 (+5)
Тернопільська область — 2 217 (+43)
Харківська область — 2 621 (+44)
Херсонська область — 204 (+1)
Хмельницька область — 888 (+7)
Чернівецька область — 5 117 (+21)
Черкаська область — 738 (+13)
Чернігівська область — 594 (+2)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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  varlo написав:Загинуло - 1 372 (+27)


ТОП-3 дня по количеству умерших от коронавируса за сутки в Украине за время эпидемии:

1. 17 июня - 31
2-3. 3 июля, 11 июля - 27
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freeze
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