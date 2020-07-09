Додано: Суб 11 лип, 2020 11:56

freeze написав: Энтони Фаучи, главный инфекционист США: "Мир находится только в начале пандемии COVID-19. Вирус не ослаб и будет распространяться дальше"

По его словам, эпидемиологическая ситуация в США вышла из-под контроля.



https://bit.ly/38J3Q9V Энтони Фаучи, главный инфекционист США: "Мир находится только в начале пандемии COVID-19. Вирус не ослаб и будет распространяться дальше"По его словам, эпидемиологическая ситуация в США вышла из-под контроля.

Перед сном залип на чтении его интервью FT - много интересного. Трамп не просто предвыборную дурочку для избирателей строит, а вообще забил на получение информации от специалистов. Не принимает Фаучи уже больше 2-х месяцев. На публику чешет, что рост заболеваемости - это хорошо, мол, растет тестируемость. Кичится низкой смертностью, которая снова пошла в рост. А его пресс-секретарь продолжает врать о перспективности гидроксихлорохина, хотя активных исследований нет, а прошлые - досрочно прекращены.Еще интересна цитата Фаучи "we are living in the perfect storm", которую подняли на заголовок. В августе 2008-го, помнится, об идеальном шторме предупреждал Рубини, а через месяц случился крах Lehman Brothers, результировавший крупнейшим за 30 лет финансовым кризисом. Понятно, что они - специалисты в разном, и понятие "идеального шторма" вошло в широкий обиход из теории экономических циклов, но, полагаю, Фаучи сказал это с полным осознанием масштаба явления, а не просто ввернул в текст красивую фигуру речи...