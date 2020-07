Додано: Суб 11 лип, 2020 12:20

freeze написав: varlo написав: Загинуло - 1 372 (+27) Загинуло - 1 372 (+27)



ТОП-3 дня по количеству умерших от коронавируса за сутки в Украине за время эпидемии:



1. 17 июня - 31

2-3. 3 июля, 11 июля - 27 ТОП-3 дня по количеству умерших от коронавируса за сутки в Украине за время эпидемии:1. 17 июня - 312-3. 3 июля, 11 июля - 27



а что с госпитализациями? а что с госпитализациями?

