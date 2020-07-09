Восточный экспресс набирает ход. Очередной рекорд по продвижению коронавируса за сутки + 237 000. Американцы обновили свой же рекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки в одной отдельно взятой стране + 72 000. То есть за один день количество случаев в США близко к общему количеству заболевших в Китае за весь первый период эпидемии. Очередные свои рекорды установили Индия + 27 800 за сутки, Мексика + 7280, Колумбия + 6800.
По Европе. Испания опередила Украину по числу новых зараженных, отодвинув нас по этому показателю на третье место. Последний раз такие цифры в Испании были в конце мая. Ренессанс коронавируса в Сербии + 386, возвращение к ситуации середины апреля у них.
ТОП-3 дня по количеству умерших от коронавируса за сутки в Украине за время эпидемии: 1. 17 июня - 31 2-3. 3 июля, 11 июля - 27
Зато выздоравливающих всё-таки больше, чем заболевших
Штаты - понятно, там во многих городах и весях BLM-бардак. Мексика рядом со свободным перемещением через границу. Колумбия тоже неподалеку. Индия - полтора миллиарда разномастного специфического населения. Сербия - возможно, завезли братушки из российских мегаполисов.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
freeze написав:Энтони Фаучи, главный инфекционист США: "Мир находится только в начале пандемии COVID-19. Вирус не ослаб и будет распространяться дальше" По его словам, эпидемиологическая ситуация в США вышла из-под контроля.
Перед сном залип на чтении его интервью FT - много интересного. Трамп не просто предвыборную дурочку для избирателей строит, а вообще забил на получение информации от специалистов. Не принимает Фаучи уже больше 2-х месяцев. На публику чешет, что рост заболеваемости - это хорошо, мол, растет тестируемость. Кичится низкой смертностью, которая снова пошла в рост. А его пресс-секретарь продолжает врать о перспективности гидроксихлорохина, хотя активных исследований нет, а прошлые - досрочно прекращены.
Еще интересна цитата Фаучи "we are living in the perfect storm", которую подняли на заголовок. В августе 2008-го, помнится, об идеальном шторме предупреждал Рубини, а через месяц случился крах Lehman Brothers, результировавший крупнейшим за 30 лет финансовым кризисом. Понятно, что они - специалисты в разном, и понятие "идеального шторма" вошло в широкий обиход из теории экономических циклов, но, полагаю, Фаучи сказал это с полным осознанием масштаба явления, а не просто ввернул в текст красивую фигуру речи...