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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1504150515061507 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 243 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 13 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 243 Додано: Суб 11 лип, 2020 13:00 adeges написав: freeze написав: varlo написав: Загинуло - 1 372 (+27) Загинуло - 1 372 (+27)



ТОП-3 дня по количеству умерших от коронавируса за сутки в Украине за время эпидемии:



1. 17 июня - 31

2-3. 3 июля, 11 июля - 27 ТОП-3 дня по количеству умерших от коронавируса за сутки в Украине за время эпидемии:1. 17 июня - 312-3. 3 июля, 11 июля - 27



а что с госпитализациями? а что с госпитализациями?

А интересно, для чего ежедневно эти "простыни" выкладываются, если и ссылка даже не нужна? "Заинтересованному" достаточно погуглить и найти то, чего он хочет, например, здесь: https://zaxid.net/koronavirus_v_ukrayin ... i_n1499341



Кстати, это же касается изложения на валютной ветке кросс-курса гривны к доллару с российского сайта: https://ru.investing.com/currencies/sin ... cy-crosses



Наконец, из статистики "коронавируса" читаем:



"...70% померлих від ускладнень Covid-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння. У майже 55% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань – серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит та ожиріння тощо. 89% померлих – це люди, старші 50 років із супутніми захворюваннями".



С каких это пор основные заболевания, а именно сердца и сосудов, сахарный диабет, онкология, почек и печени стали сопутствующими? Это что - им всем коронавирус приписывают основным заболеванием? Таким образом, вместо профилактики и лечения тяжелых заболеваний медики будут все списывать теперь на коронавирус?



Чем выкладывать ежедневно эти "простыни", лучше обратили бы внимание на то, что творится в НАЦИОНАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ РАКА, где в борьбе за взятки от несчастных онкологических больных персонал разделился на две группировки, одну из которых возглавила ДИРЕКТОР института, а другую ГЛАВНЫЙ ВРАЧ института, которые, кстати, ранее в одной клинике онкопроктологии этого института работали, а он под ее руководством еще и диссертацию писал: https://thebabel.com.ua/ru/texts/37800- ... spoyler-da



Если никто еще не имел отношения сам лично или через родственников и знакомых к этому НАЦИОНАЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ, то почитайте хотя-бы отзывы о нем. Пригодится, поскольку онкология бурно прогрессирует и не щадит никого, в том числе и элиту: https://racurs.ua/n138624-stala-izvestn ... -foto.html А интересно, для чего ежедневно эти "простыни" выкладываются, если и ссылка даже не нужна? "Заинтересованному" достаточно погуглить и найти то, чего он хочет, например, здесь:Кстати, это же касается изложения на валютной ветке кросс-курса гривны к доллару с российского сайта:Наконец, из статистики "коронавируса" читаем:"...70% померлих від ускладнень Covid-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння. У майже 55% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань – серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит та ожиріння тощо. 89% померлих – це люди, старші 50 років із супутніми захворюваннями".С каких это пор основные заболевания, а именно сердца и сосудов, сахарный диабет, онкология, почек и печени стали сопутствующими? Это что - им всем коронавирус приписывают основным заболеванием? Таким образом, вместо профилактики и лечения тяжелых заболеваний медики будут все списывать теперь на коронавирус?Чем выкладывать ежедневно эти "простыни", лучше обратили бы внимание на то, что творится в НАЦИОНАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ РАКА, где в борьбе за взятки от несчастных онкологических больных персонал разделился на две группировки, одну из которых возглавила ДИРЕКТОР института, а другую ГЛАВНЫЙ ВРАЧ института, которые, кстати, ранее в одной клинике онкопроктологии этого института работали, а он под ее руководством еще и диссертацию писал:Если никто еще не имел отношения сам лично или через родственников и знакомых к этому НАЦИОНАЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ, то почитайте хотя-бы отзывы о нем. Пригодится, поскольку онкология бурно прогрессирует и не щадит никого, в том числе и элиту: Igneus Повідомлень: 588 З нами з: 29.08.18 Подякував: 225 раз. Подякували: 323 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 13:23 Igneus



Где в ссылке про госпитализации ?



А ветка про рак в другом месте. Здесь про коронавирус. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17596 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4294 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1504150515061507 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7048 1588732

ЛОБ Чет 09 лип, 2020 09:21