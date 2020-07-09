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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1504150515061507

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 243
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:00

  adeges написав:
  freeze написав:
  varlo написав:Загинуло - 1 372 (+27)


ТОП-3 дня по количеству умерших от коронавируса за сутки в Украине за время эпидемии:

1. 17 июня - 31
2-3. 3 июля, 11 июля - 27


а что с госпитализациями?

А интересно, для чего ежедневно эти "простыни" выкладываются, если и ссылка даже не нужна? "Заинтересованному" достаточно погуглить и найти то, чего он хочет, например, здесь: https://zaxid.net/koronavirus_v_ukrayin ... i_n1499341

Кстати, это же касается изложения на валютной ветке кросс-курса гривны к доллару с российского сайта: https://ru.investing.com/currencies/sin ... cy-crosses

Наконец, из статистики "коронавируса" читаем:

"...70% померлих від ускладнень Covid-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння. У майже 55% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань – серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит та ожиріння тощо. 89% померлих – це люди, старші 50 років із супутніми захворюваннями".

С каких это пор основные заболевания, а именно сердца и сосудов, сахарный диабет, онкология, почек и печени стали сопутствующими? Это что - им всем коронавирус приписывают основным заболеванием? Таким образом, вместо профилактики и лечения тяжелых заболеваний медики будут все списывать теперь на коронавирус?

Чем выкладывать ежедневно эти "простыни", лучше обратили бы внимание на то, что творится в НАЦИОНАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ РАКА, где в борьбе за взятки от несчастных онкологических больных персонал разделился на две группировки, одну из которых возглавила ДИРЕКТОР института, а другую ГЛАВНЫЙ ВРАЧ института, которые, кстати, ранее в одной клинике онкопроктологии этого института работали, а он под ее руководством еще и диссертацию писал: https://thebabel.com.ua/ru/texts/37800- ... spoyler-da

Если никто еще не имел отношения сам лично или через родственников и знакомых к этому НАЦИОНАЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ, то почитайте хотя-бы отзывы о нем. Пригодится, поскольку онкология бурно прогрессирует и не щадит никого, в том числе и элиту: https://racurs.ua/n138624-stala-izvestn ... -foto.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:23

Igneus

Где в ссылке про госпитализации ?

А ветка про рак в другом месте. Здесь про коронавирус.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
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