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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1505150615071508>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 243
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:00

  adeges написав:
  freeze написав:
  varlo написав:Загинуло - 1 372 (+27)


ТОП-3 дня по количеству умерших от коронавируса за сутки в Украине за время эпидемии:

1. 17 июня - 31
2-3. 3 июля, 11 июля - 27


а что с госпитализациями?

А интересно, для чего ежедневно эти "простыни" выкладываются, если и ссылка даже не нужна? "Заинтересованному" достаточно погуглить и найти то, чего он хочет, например, здесь: https://zaxid.net/koronavirus_v_ukrayin ... i_n1499341

Кстати, это же касается изложения на валютной ветке кросс-курса гривны к доллару с российского сайта: https://ru.investing.com/currencies/sin ... cy-crosses

Наконец, из статистики "коронавируса" читаем:

"...70% померлих від ускладнень Covid-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння. У майже 55% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань – серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит та ожиріння тощо. 89% померлих – це люди, старші 50 років із супутніми захворюваннями".

С каких это пор основные заболевания, а именно сердца и сосудов, сахарный диабет, онкология, почек и печени стали сопутствующими? Это что - им всем коронавирус приписывают основным заболеванием? Таким образом, вместо профилактики и лечения тяжелых заболеваний медики будут все списывать теперь на коронавирус?

Чем выкладывать ежедневно эти "простыни", лучше обратили бы внимание на то, что творится в НАЦИОНАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ РАКА, где в борьбе за взятки от несчастных онкологических больных персонал разделился на две группировки, одну из которых возглавила ДИРЕКТОР института, а другую ГЛАВНЫЙ ВРАЧ института, которые, кстати, ранее в одной клинике онкопроктологии этого института работали, а он под ее руководством еще и диссертацию писал: https://thebabel.com.ua/ru/texts/37800- ... spoyler-da

Если никто еще не имел отношения сам лично или через родственников и знакомых к этому НАЦИОНАЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ, то почитайте хотя-бы отзывы о нем. Пригодится, поскольку онкология бурно прогрессирует и не щадит никого, в том числе и элиту: https://racurs.ua/n138624-stala-izvestn ... -foto.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:23

Igneus

Где в ссылке про госпитализации ?

А ветка про рак в другом месте. Здесь про коронавирус.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:31

  Igneus написав:С каких это пор основные заболевания, а именно сердца и сосудов, сахарный диабет, онкология, почек и печени стали сопутствующими? Это что - им всем коронавирус приписывают основным заболеванием? Таким образом, вместо профилактики и лечения тяжелых заболеваний медики будут все списывать теперь на коронавирус?


Уточнял у врачей еще зимой - так было всегда. Острое пишется как основная причина, хроническое - как сопутствующая. Например, острый респираторный дистресс-синдром, вызванный коронавирусной инфекцией, осложненной сахарным диабетом 2-го типа.

Правильно это, или неправильно - я тоже считаю, что с точки зрения эпидемиологии, работающей с оценкой общего ущерба, это неверно. Но с т.з. медицинской практики - очевидно, верно, раз устоялось
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:53

  freeze написав:Igneus

Где в ссылке про госпитализации ?

А ветка про рак в другом месте. Здесь про коронавирус.

freeze
20 лет назад после шестилетней борьбы с раком умер близкий мне человек на 72 году жизни.
За год до смерти у него внезапно повысилась температура почти до 40 и началось кровотечение. Как потом оказалось, в легких лопнул мелкий сосуд.
Лечение ограничилось вызовом скорой помощи, врач которой сделала несколько уколов и кровотечение прекратилось.
Госпитализацию не делали и ОРВИ лечили далее в домашних условиях обычными средствами, а через неделю наступило выздоровление, что и показали дальнейшие исследования, в частности, рентгенограмма легких.
Близкий мне человек умер через год не от ОРВИ, которое он поборол за неделю без госпитализации, а от метастаза в печень.

Еще раз вопрос: к чему эти "простыни" о коронавирусе, если лечить нужно основное заболевание, а именно болезни сердца и сосудов, рак, диабет, цирроз и так далее?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:56

  Igneus написав:
  freeze написав:Igneus

Где в ссылке про госпитализации ?

А ветка про рак в другом месте. Здесь про коронавирус.

freeze
20 лет назад после шестилетней борьбы с раком умер близкий мне человек на 72 году жизни.
За год до смерти у него внезапно повысилась температура почти до 40 и началось кровотечение. Как потом оказалось, в легких лопнул мелкий сосуд.
Лечение ограничилось вызовом скорой помощи, врач которой сделала несколько уколов и кровотечение прекратилось.
Госпитализацию не делали и ОРВИ лечили далее в домашних условиях обычными средствами, а через неделю наступило выздоровление, что и показали дальнейшие исследования, в частности, рентгенограмма легких.
Близкий мне человек умер через год не от ОРВИ, которое он поборол за неделю без госпитализации, а от метастаза в печень.

Еще раз вопрос: к чему эти "простыни" о коронавирусе, если лечить нужно основное заболевание, а именно болезни сердца и сосудов, рак, диабет, цирроз и так далее?


Так причём здесь борьба с раком или с диабетом ? Или борьба с циррозом ?
Это всё на других форумах.
Если бы у человека с диабетом или раком не случилось коронавирусное воспаление легких, он бы умер позже. Почему это вызывает столько дискуссии ?
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:07

  zРадио написав:
  Igneus написав:С каких это пор основные заболевания, а именно сердца и сосудов, сахарный диабет, онкология, почек и печени стали сопутствующими? Это что - им всем коронавирус приписывают основным заболеванием? Таким образом, вместо профилактики и лечения тяжелых заболеваний медики будут все списывать теперь на коронавирус?


Уточнял у врачей еще зимой - так было всегда. Острое пишется как основная причина, хроническое - как сопутствующая. Например, острый респираторный дистресс-синдром, вызванный коронавирусной инфекцией, осложненной сахарным диабетом 2-го типа.

Правильно это, или неправильно - я тоже считаю, что с точки зрения эпидемиологии, работающей с оценкой общего ущерба, это неверно. Но с т.з. медицинской практики - очевидно, верно, раз устоялось

zРадио
Я имею на руках полный набор свидетельств о смерти своих родственников еще с 80-х годов 20 века.
Ни в одном из них нет ссылок на респираторные инфекции, да они и не были причинами их смерти. Причинами их смерти были: рак, инфаркт, инсульт и т.д., что и указано в этих свидетельствах.

А если по сути, то Вы, я думаю, понимаете, что эта истерия должна закончится если не сразу после выборов в США, то немного позднее.
А именно, когда ФРС поднимет ставку и еще раз соберет ликвидность с развивающихся рынков, как это было в марте этого года, когда ставка снижалась.
И тогда кое-кто еще раз пожалеет, что вместо сохранения своих сбережений тратил время на всякую хрень.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:12

  Igneus написав:Ни в одном из них нет ссылок на респираторные инфекции, да они и не были причинами их смерти. Причинами их смерти были: рак, инфаркт, инсульт и т.д., что и указано в этих свидетельствах.


Умереть от пневмонии (до появления коронавирусных пневмоний) было не так просто. Для этого должны были сойтись звёзды - отсутствие нужных медикаментов в этот момент, наличие сопутствующих инфекций - типа ВИЧ, туберкулёза и тд. Здоровый человек редко умирает от пневмоний, впрочем это относится и к коронавирусным пневмониям, просто сейчас этих пневмоний стало много и проблема вылезла наружу.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:18

  Igneus написав:zРадио
Я имею на руках полный набор свидетельств о смерти своих родственников еще с 80-х годов 20 века.
Ни в одном из них нет ссылок на респираторные инфекции, да они и не были причинами их смерти. Причинами их смерти были: рак, инфаркт, инсульт и т.д., что и указано в этих свидетельствах.


Речь шла о случаях госпитализации по острой причине, не связанной с основным заболеванием. Именно это имело место из процитированной статистики.

  Igneus написав:А если по сути, то Вы, я думаю, понимаете, что эта истерия должна закончится если не сразу после выборов в США, то немного позднее.
А именно, когда ФРС поднимет ставку и еще раз соберет ликвидность с развивающихся рынков, как это было в марте этого года, когда ставка снижалась.
И тогда кое-кто еще раз пожалеет, что вместо сохранения своих сбережений тратил время на всякую хрень.


Здесь абсолютно согласен. Но что касается конкретно локдаунов - не знаю, так ли много мы бы выиграли, если бы не последовали примерам большинства стран. Ведь то, что наш маленький и бедненький рынок продолжает работать, когда мировые рынки замерли, не дает особенных преимуществ (а эпидемиологическую картину - ухудшает).

Посмотрим на динамику ВВП Швеции и Беларуси за 2-й кв. 2020-го. Скоро опубликуют
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:37

  freeze написав:Энтони Фаучи, главный инфекционист США: "Мир находится только в начале пандемии COVID-19. Вирус не ослаб и будет распространяться дальше"
По его словам, эпидемиологическая ситуация в США вышла из-под контроля.

https://bit.ly/38J3Q9V


Насколько достоверна информация по этому персонажу в приведенных ссылках ?

The Remarkable Doctor A. Fauci
https://journal-neo.org/2020/04/15/the- ... r-a-fauci/

http://rainboway.info/sensatsiya-vaktsi ... milliardy/

https://ru.sott.net/article/7592-zabane ... ya-vaktsin

https://oko-planet.su/politik/politikli ... -spid.html

https://realmaluta.livejournal.com/377884.html
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:41

  tumos написав:
  freeze написав:Энтони Фаучи, главный инфекционист США: "Мир находится только в начале пандемии COVID-19. Вирус не ослаб и будет распространяться дальше"
По его словам, эпидемиологическая ситуация в США вышла из-под контроля.

https://bit.ly/38J3Q9V


Насколько достоверна информация по этому персонажу в приведенных ссылках ?

The Remarkable Doctor A. Fauci
https://journal-neo.org/2020/04/15/the- ... r-a-fauci/

http://rainboway.info/sensatsiya-vaktsi ... milliardy/

https://ru.sott.net/article/7592-zabane ... ya-vaktsin

https://oko-planet.su/politik/politikli ... -spid.html

https://realmaluta.livejournal.com/377884.html


Ну откуда в Украине кто-то знает достоверность информации про главного инфекциониста США )))
99,9 % населения не назовёт даже его фамилию.
Пусть американцы сами разбираются.
Раз назначили на такую должность, значит были причины в виде необходимого багажа знаний. Это же не Новые лица как у нас :roll:
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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