"...70% померлих від ускладнень Covid-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння. У майже 55% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань – серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит та ожиріння тощо. 89% померлих – це люди, старші 50 років із супутніми захворюваннями".
С каких это пор основные заболевания, а именно сердца и сосудов, сахарный диабет, онкология, почек и печени стали сопутствующими? Это что - им всем коронавирус приписывают основным заболеванием? Таким образом, вместо профилактики и лечения тяжелых заболеваний медики будут все списывать теперь на коронавирус?
Чем выкладывать ежедневно эти "простыни", лучше обратили бы внимание на то, что творится в НАЦИОНАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ РАКА, где в борьбе за взятки от несчастных онкологических больных персонал разделился на две группировки, одну из которых возглавила ДИРЕКТОР института, а другую ГЛАВНЫЙ ВРАЧ института, которые, кстати, ранее в одной клинике онкопроктологии этого института работали, а он под ее руководством еще и диссертацию писал: https://thebabel.com.ua/ru/texts/37800- ... spoyler-da
Если никто еще не имел отношения сам лично или через родственников и знакомых к этому НАЦИОНАЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ, то почитайте хотя-бы отзывы о нем. Пригодится, поскольку онкология бурно прогрессирует и не щадит никого, в том числе и элиту: https://racurs.ua/n138624-stala-izvestn ... -foto.html
Igneus написав:С каких это пор основные заболевания, а именно сердца и сосудов, сахарный диабет, онкология, почек и печени стали сопутствующими? Это что - им всем коронавирус приписывают основным заболеванием? Таким образом, вместо профилактики и лечения тяжелых заболеваний медики будут все списывать теперь на коронавирус?
Уточнял у врачей еще зимой - так было всегда. Острое пишется как основная причина, хроническое - как сопутствующая. Например, острый респираторный дистресс-синдром, вызванный коронавирусной инфекцией, осложненной сахарным диабетом 2-го типа.
Правильно это, или неправильно - я тоже считаю, что с точки зрения эпидемиологии, работающей с оценкой общего ущерба, это неверно. Но с т.з. медицинской практики - очевидно, верно, раз устоялось
А ветка про рак в другом месте. Здесь про коронавирус.
freeze 20 лет назад после шестилетней борьбы с раком умер близкий мне человек на 72 году жизни. За год до смерти у него внезапно повысилась температура почти до 40 и началось кровотечение. Как потом оказалось, в легких лопнул мелкий сосуд. Лечение ограничилось вызовом скорой помощи, врач которой сделала несколько уколов и кровотечение прекратилось. Госпитализацию не делали и ОРВИ лечили далее в домашних условиях обычными средствами, а через неделю наступило выздоровление, что и показали дальнейшие исследования, в частности, рентгенограмма легких. Близкий мне человек умер через год не от ОРВИ, которое он поборол за неделю без госпитализации, а от метастаза в печень.
Еще раз вопрос: к чему эти "простыни" о коронавирусе, если лечить нужно основное заболевание, а именно болезни сердца и сосудов, рак, диабет, цирроз и так далее?
А ветка про рак в другом месте. Здесь про коронавирус.
freeze 20 лет назад после шестилетней борьбы с раком умер близкий мне человек на 72 году жизни. За год до смерти у него внезапно повысилась температура почти до 40 и началось кровотечение. Как потом оказалось, в легких лопнул мелкий сосуд. Лечение ограничилось вызовом скорой помощи, врач которой сделала несколько уколов и кровотечение прекратилось. Госпитализацию не делали и ОРВИ лечили далее в домашних условиях обычными средствами, а через неделю наступило выздоровление, что и показали дальнейшие исследования, в частности, рентгенограмма легких. Близкий мне человек умер через год не от ОРВИ, которое он поборол за неделю без госпитализации, а от метастаза в печень.
Еще раз вопрос: к чему эти "простыни" о коронавирусе, если лечить нужно основное заболевание, а именно болезни сердца и сосудов, рак, диабет, цирроз и так далее?
Так причём здесь борьба с раком или с диабетом ? Или борьба с циррозом ? Это всё на других форумах. Если бы у человека с диабетом или раком не случилось коронавирусное воспаление легких, он бы умер позже. Почему это вызывает столько дискуссии ?
Igneus написав:С каких это пор основные заболевания, а именно сердца и сосудов, сахарный диабет, онкология, почек и печени стали сопутствующими? Это что - им всем коронавирус приписывают основным заболеванием? Таким образом, вместо профилактики и лечения тяжелых заболеваний медики будут все списывать теперь на коронавирус?
Уточнял у врачей еще зимой - так было всегда. Острое пишется как основная причина, хроническое - как сопутствующая. Например, острый респираторный дистресс-синдром, вызванный коронавирусной инфекцией, осложненной сахарным диабетом 2-го типа.
Правильно это, или неправильно - я тоже считаю, что с точки зрения эпидемиологии, работающей с оценкой общего ущерба, это неверно. Но с т.з. медицинской практики - очевидно, верно, раз устоялось
zРадио Я имею на руках полный набор свидетельств о смерти своих родственников еще с 80-х годов 20 века. Ни в одном из них нет ссылок на респираторные инфекции, да они и не были причинами их смерти. Причинами их смерти были: рак, инфаркт, инсульт и т.д., что и указано в этих свидетельствах.
А если по сути, то Вы, я думаю, понимаете, что эта истерия должна закончится если не сразу после выборов в США, то немного позднее. А именно, когда ФРС поднимет ставку и еще раз соберет ликвидность с развивающихся рынков, как это было в марте этого года, когда ставка снижалась. И тогда кое-кто еще раз пожалеет, что вместо сохранения своих сбережений тратил время на всякую хрень.
Igneus написав:Ни в одном из них нет ссылок на респираторные инфекции, да они и не были причинами их смерти. Причинами их смерти были: рак, инфаркт, инсульт и т.д., что и указано в этих свидетельствах.
Умереть от пневмонии (до появления коронавирусных пневмоний) было не так просто. Для этого должны были сойтись звёзды - отсутствие нужных медикаментов в этот момент, наличие сопутствующих инфекций - типа ВИЧ, туберкулёза и тд. Здоровый человек редко умирает от пневмоний, впрочем это относится и к коронавирусным пневмониям, просто сейчас этих пневмоний стало много и проблема вылезла наружу.
Igneus написав:zРадио Я имею на руках полный набор свидетельств о смерти своих родственников еще с 80-х годов 20 века. Ни в одном из них нет ссылок на респираторные инфекции, да они и не были причинами их смерти. Причинами их смерти были: рак, инфаркт, инсульт и т.д., что и указано в этих свидетельствах.
Речь шла о случаях госпитализации по острой причине, не связанной с основным заболеванием. Именно это имело место из процитированной статистики.
Igneus написав:А если по сути, то Вы, я думаю, понимаете, что эта истерия должна закончится если не сразу после выборов в США, то немного позднее. А именно, когда ФРС поднимет ставку и еще раз соберет ликвидность с развивающихся рынков, как это было в марте этого года, когда ставка снижалась. И тогда кое-кто еще раз пожалеет, что вместо сохранения своих сбережений тратил время на всякую хрень.
Здесь абсолютно согласен. Но что касается конкретно локдаунов - не знаю, так ли много мы бы выиграли, если бы не последовали примерам большинства стран. Ведь то, что наш маленький и бедненький рынок продолжает работать, когда мировые рынки замерли, не дает особенных преимуществ (а эпидемиологическую картину - ухудшает).
Посмотрим на динамику ВВП Швеции и Беларуси за 2-й кв. 2020-го. Скоро опубликуют
freeze написав:Энтони Фаучи, главный инфекционист США: "Мир находится только в начале пандемии COVID-19. Вирус не ослаб и будет распространяться дальше" По его словам, эпидемиологическая ситуация в США вышла из-под контроля.
freeze написав:Энтони Фаучи, главный инфекционист США: "Мир находится только в начале пандемии COVID-19. Вирус не ослаб и будет распространяться дальше" По его словам, эпидемиологическая ситуация в США вышла из-под контроля.
Ну откуда в Украине кто-то знает достоверность информации про главного инфекциониста США ))) 99,9 % населения не назовёт даже его фамилию. Пусть американцы сами разбираются. Раз назначили на такую должность, значит были причины в виде необходимого багажа знаний. Это же не Новые лица как у нас