Додано: Суб 11 лип, 2020 13:00

adeges написав: freeze написав: varlo написав: Загинуло - 1 372 (+27) Загинуло - 1 372 (+27)



ТОП-3 дня по количеству умерших от коронавируса за сутки в Украине за время эпидемии:



1. 17 июня - 31

2-3. 3 июля, 11 июля - 27 ТОП-3 дня по количеству умерших от коронавируса за сутки в Украине за время эпидемии:1. 17 июня - 312-3. 3 июля, 11 июля - 27



а что с госпитализациями? а что с госпитализациями?

А интересно, для чего ежедневно эти "простыни" выкладываются, если и ссылка даже не нужна? "Заинтересованному" достаточно погуглить и найти то, чего он хочет, например, здесь:Кстати, это же касается изложения на валютной ветке кросс-курса гривны к доллару с российского сайта:Наконец, из статистики "коронавируса" читаем:"...70% померлих від ускладнень Covid-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння. У майже 55% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань – серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит та ожиріння тощо. 89% померлих – це люди, старші 50 років із супутніми захворюваннями".С каких это пор основные заболевания, а именно сердца и сосудов, сахарный диабет, онкология, почек и печени стали сопутствующими? Это что - им всем коронавирус приписывают основным заболеванием? Таким образом, вместо профилактики и лечения тяжелых заболеваний медики будут все списывать теперь на коронавирус?Чем выкладывать ежедневно эти "простыни", лучше обратили бы внимание на то, что творится в НАЦИОНАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ РАКА, где в борьбе за взятки от несчастных онкологических больных персонал разделился на две группировки, одну из которых возглавила ДИРЕКТОР института, а другую ГЛАВНЫЙ ВРАЧ института, которые, кстати, ранее в одной клинике онкопроктологии этого института работали, а он под ее руководством еще и диссертацию писал:Если никто еще не имел отношения сам лично или через родственников и знакомых к этому НАЦИОНАЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ, то почитайте хотя-бы отзывы о нем. Пригодится, поскольку онкология бурно прогрессирует и не щадит никого, в том числе и элиту: