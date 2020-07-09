Тогда зачем давать ссылки на его высказывания ?
Вы уверены, что должность, которую он занимает, называется "главный инфекционист США" ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 лип, 2020 14:47
Тогда зачем давать ссылки на его высказывания ?
Вы уверены, что должность, которую он занимает, называется "главный инфекционист США" ?
Додано: Суб 11 лип, 2020 14:51
Если вам легче будет, то можно убрать фамилию, оставить только должность.
Читателю должен был понятен смысл сказанного и чем занимается человек согласно обсуждаемой теме. Если кому-то важно как называется конкретно и выверено должность, то можно поднять американский классификатор профессий, если такой есть.
Не читаю Будивельника и Trast.
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