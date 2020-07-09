Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1505150615071508 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 243 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 13 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 243 Додано: Суб 11 лип, 2020 14:47 freeze написав: Ну откуда в Украине кто-то знает достоверность информации про главного инфекциониста США )))

99,9 % населения не назовёт даже его фамилию.

Пусть американцы сами разбираются.\

Ну откуда в Украине кто-то знает достоверность информации про главного инфекциониста США )))99,9 % населения не назовёт даже его фамилию.Пусть американцы сами разбираются.\

Тогда зачем давать ссылки на его высказывания ?

freeze написав: Раз назначили на такую должность, значит были причины в виде необходимого багажа знаний. Это же не Новые лица как у нас Раз назначили на такую должность, значит были причины в виде необходимого багажа знаний. Это же не Новые лица как у нас

Вы уверены, что должность, которую он занимает, называется "главный инфекционист США" ? Тогда зачем давать ссылки на его высказывания ?Вы уверены, что должность, которую он занимает, называется "главный инфекционист США" ? tumos Повідомлень: 1152 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 14:51 tumos написав: Тогда зачем давать ссылки на его высказывания ? Тогда зачем давать ссылки на его высказывания ?



Если вам легче будет, то можно убрать фамилию, оставить только должность.



tumos написав: Вы уверены, что должность, которую он занимает, называется "главный инфекционист США" ? Вы уверены, что должность, которую он занимает, называется "главный инфекционист США" ?



Читателю должен был понятен смысл сказанного и чем занимается человек согласно обсуждаемой теме. Если кому-то важно как называется конкретно и выверено должность, то можно поднять американский классификатор профессий, если такой есть. Если вам легче будет, то можно убрать фамилию, оставить только должность.Читателю должен был понятен смысл сказанного и чем занимается человек согласно обсуждаемой теме. Если кому-то важно как называется конкретно и выверено должность, то можно поднять американский классификатор профессий, если такой есть. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17600 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4294 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1505150615071508 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: 2805 komp і 7 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 703 , 704 , 705

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7048 1588748

ЛОБ Чет 09 лип, 2020 09:21