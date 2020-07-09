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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1505150615071508

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 243
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:47

  freeze написав:Ну откуда в Украине кто-то знает достоверность информации про главного инфекциониста США )))
99,9 % населения не назовёт даже его фамилию.
Пусть американцы сами разбираются.\

Тогда зачем давать ссылки на его высказывания ?
  freeze написав:Раз назначили на такую должность, значит были причины в виде необходимого багажа знаний. Это же не Новые лица как у нас :roll:

Вы уверены, что должность, которую он занимает, называется "главный инфекционист США" ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:51

  tumos написав:Тогда зачем давать ссылки на его высказывания ?


Если вам легче будет, то можно убрать фамилию, оставить только должность.

  tumos написав:Вы уверены, что должность, которую он занимает, называется "главный инфекционист США" ?


Читателю должен был понятен смысл сказанного и чем занимается человек согласно обсуждаемой теме. Если кому-то важно как называется конкретно и выверено должность, то можно поднять американский классификатор профессий, если такой есть.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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