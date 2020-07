Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1506150715081509> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 243 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 13 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 243 Додано: Суб 11 лип, 2020 14:47 freeze написав: Ну откуда в Украине кто-то знает достоверность информации про главного инфекциониста США )))

99,9 % населения не назовёт даже его фамилию.

Пусть американцы сами разбираются.\

Ну откуда в Украине кто-то знает достоверность информации про главного инфекциониста США )))99,9 % населения не назовёт даже его фамилию.Пусть американцы сами разбираются.\

Тогда зачем давать ссылки на его высказывания ?

freeze написав: Раз назначили на такую должность, значит были причины в виде необходимого багажа знаний. Это же не Новые лица как у нас Раз назначили на такую должность, значит были причины в виде необходимого багажа знаний. Это же не Новые лица как у нас

Вы уверены, что должность, которую он занимает, называется "главный инфекционист США" ? Тогда зачем давать ссылки на его высказывания ?Вы уверены, что должность, которую он занимает, называется "главный инфекционист США" ? tumos Повідомлень: 1156 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 14:51 tumos написав: Тогда зачем давать ссылки на его высказывания ? Тогда зачем давать ссылки на его высказывания ?



Если вам легче будет, то можно убрать фамилию, оставить только должность.



tumos написав: Вы уверены, что должность, которую он занимает, называется "главный инфекционист США" ? Вы уверены, что должность, которую он занимает, называется "главный инфекционист США" ?



Читателю должен был понятен смысл сказанного и чем занимается человек согласно обсуждаемой теме. Если кому-то важно как называется конкретно и выверено должность, то можно поднять американский классификатор профессий, если такой есть. Если вам легче будет, то можно убрать фамилию, оставить только должность.Читателю должен был понятен смысл сказанного и чем занимается человек согласно обсуждаемой теме. Если кому-то важно как называется конкретно и выверено должность, то можно поднять американский классификатор профессий, если такой есть. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17606 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4294 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 15:05 freeze, zРадио

Проблему коронавируса можно было бы легче пережить, если бы она осталась чисто в сфере медицины и без ограничения прав человека, которые гарантируются, например, Конвенциею о защите прав человека и основных свобод, а также Конституцией Украины.



Одними из первых начали роптать судьи Украины, причем высших судов, которым на время коронавируса ограничили зарплаты на уровне судей первой инстанции. Случилось невероятное, когда судья Конституционного Суда Украины прямо выразил свой протест против ограничения прав в отдельном мнении, ссылаясь на известный афоризм древнего римского права Pereat mundus et fiat justicia: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... 2020_2.pdf



С мая 2020 года был избран новый Президент Евросуда Роберт Спано, который заявил, что карантинные меры, которые принимают правительства европейских стран, потенциально затрагивают права на жизнь, частную жизнь, неприкосновенность жилища, свободу передвижения и собраний, что подпадает под юрисдикцию этого суда:

https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B ... a-53583285



Наконец, я отслеживаю поступление новых дел в Евросуд и веду статистику заявителей по странам. Ничего не меняется и основными поставщиками жалоб остаются Россия, Турция, Украина, Румыния и Италия.



Однако, в этом году по Италии резко увеличилось число жалоб, по которым, кроме открытия производства, Президент Евросуда немедленно запрашивает у правительства информацию по делу, чего нет по остальным основным "поставщикам" жалоб.

Таким образом, не все итальянцы согласны с запретами на передвижения и вмешательство в частную жизнь. И таких жалоб уже около 15.



Кроме того, по Турции есть одно дело, где жалуется туристическая фирма, бизнес которой, надо понимать, в условиях карантина терпит крах.



На сегодня и ближайшее время это все по этой теме, так как надо работать, а работы, как говорил Кальтенбруннер Крюгеру в "17 мгновениях весны", очень много, и при том, что количество этих мгновений, как известно, является ограниченным. Проблему коронавируса можно было бы легче пережить, если бы она осталась чисто в сфере медицины и без ограничения прав человека, которые гарантируются, например, Конвенциею о защите прав человека и основных свобод, а также Конституцией Украины.Одними из первых начали роптать судьи Украины, причем высших судов, которым на время коронавируса ограничили зарплаты на уровне судей первой инстанции. Случилось невероятное, когда судья Конституционного Суда Украины прямо выразил свой протест против ограничения прав в отдельном мнении, ссылаясь на известный афоризм древнего римского праваС мая 2020 года был избран новый Президент Евросуда, который заявил, что карантинные меры, которые принимают правительства европейских стран, потенциально затрагивают права на жизнь, частную жизнь, неприкосновенность жилища, свободу передвижения и собраний, что подпадает под юрисдикцию этого суда:Наконец, я отслеживаю поступление новых дел в Евросуд и веду статистику заявителей по странам. Ничего не меняется и основными поставщиками жалоб остаютсяОднако, в этом году порезко увеличилось число жалоб, по которым, кроме открытия производства, Президент Евросуда немедленно запрашивает у правительства информацию по делу, чего нет по остальным основным "поставщикам" жалоб.Таким образом, не все итальянцы согласны с запретами на передвижения и вмешательство в частную жизнь. И таких жалоб уже около 15.Кроме того, поесть одно дело, где жалуется туристическая фирма, бизнес которой, надо понимать, в условиях карантина терпит крах.На сегодня и ближайшее время это все по этой теме, так как надо работать, а работы, как говорил Кальтенбруннер Крюгеру в "17 мгновениях весны", очень много, и при том, что количество этих мгновений, как известно, является ограниченным. Igneus Повідомлень: 593 З нами з: 29.08.18 Подякував: 225 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 15:12 Igneus написав: Проблему коронавируса можно было бы легче пережить, если бы она осталась чисто в сфере медицины и без ограничения прав человека, которые гарантируются, например, Конвенциею о защите прав человека и основных свобод, а также Конституцией Украины. Проблему коронавируса можно было бы легче пережить, если бы она осталась чисто в сфере медицины и без ограничения прав человека, которые гарантируются, например, Конвенциею о защите прав человека и основных свобод, а также Конституцией Украины.



Инфекционные заболевание накладывают естественные ограничения на права человека. Права ходить и заражать других разными инфекциями ни у кого нет. Инфекционные заболевание накладывают естественные ограничения на права человека. Права ходить и заражать других разными инфекциями ни у кого нет. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17606 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4294 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 15:13 freeze написав: Если вам легче будет, то можно убрать фамилию, оставить только должность.

Если вам легче будет, то можно убрать фамилию, оставить только должность.

Если вы не знаете, что за фрукт такой этот доктор, то зачем его цитируете ? Пусть вещает на американского слушателя и как вы сами сказали пусть американцы дадут этой личности оценку.

freeze написав: Читателю должен был понятен смысл сказанного и чем занимается человек согласно обсуждаемой теме. Если кому-то важно как называется конкретно и выверено должность, то можно поднять американский классификатор профессий, если такой есть. Читателю должен был понятен смысл сказанного и чем занимается человек согласно обсуждаемой теме. Если кому-то важно как называется конкретно и выверено должность, то можно поднять американский классификатор профессий, если такой есть.

Читатель должен понимать, что его сознанием не манипулируют, придавая значимость изречениям некого лица путем создания надуманного статуса. Если вы не знаете, что за фрукт такой этот доктор, то зачем его цитируете ? Пусть вещает на американского слушателя и как вы сами сказали пусть американцы дадут этой личности оценку.Читатель должен понимать, что его сознанием не манипулируют, придавая значимость изречениям некого лица путем создания надуманного статуса. tumos Повідомлень: 1156 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 15:15 tumos написав: freeze написав: Если вам легче будет, то можно убрать фамилию, оставить только должность.

Если вам легче будет, то можно убрать фамилию, оставить только должность.

Если вы не знаете, что за фрукт такой этот доктор, то зачем его цитируете ? Пусть вещает на американского слушателя и как вы сами сказали пусть американцы дадут этой личности.

freeze написав: Читателю должен был понятен смысл сказанного и чем занимается человек согласно обсуждаемой теме. Если кому-то важно как называется конкретно и выверено должность, то можно поднять американский классификатор профессий, если такой есть. Читателю должен был понятен смысл сказанного и чем занимается человек согласно обсуждаемой теме. Если кому-то важно как называется конкретно и выверено должность, то можно поднять американский классификатор профессий, если такой есть.

Читатель должен понимать, что его сознанием не манипулируют, придавая значимость изречениям некого лица путем создания его определенного статуса. Если вы не знаете, что за фрукт такой этот доктор, то зачем его цитируете ? Пусть вещает на американского слушателя и как вы сами сказали пусть американцы дадут этой личности.Читатель должен понимать, что его сознанием не манипулируют, придавая значимость изречениям некого лица путем создания его определенного статуса.



Я цитировал, что сказал человек на высшей профильной должности в основном государстве мира США. Если вам не нравится, читайте цитаты нашего аналога Ляшко. Никто же не запрещает. Если вы так сильно запуганы, то можно вообще ничего не читать по теме коронавируса, вам сразу станет легче жить. Я цитировал, что сказал человек на высшей профильной должности в основном государстве мира США. Если вам не нравится, читайте цитаты нашего аналога Ляшко. Никто же не запрещает. Если вы так сильно запуганы, то можно вообще ничего не читать по теме коронавируса, вам сразу станет легче жить. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17606 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4294 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 15:30 freeze написав: Права ходить и заражать других разными инфекциями ни у кого нет. Права ходить и заражать других разными инфекциями ни у кого нет.

freeze, в праве есть такое понятие, как презумпция, и этих презумпций очень много. Презумпции должен опровергать тот, кто с ними несогласен.

Вам нужно будет доказать, что все ходят с инфекциями и заражают других.

Доказательства должны быть надлежащими, допустимыми, достоверными и достаточными.

Все остальное называется предположениями, на которых доказывание не допускается, и тогда можно зайти в суд в смокинге, а выйти без трусов.



Кстати, обратите еще раз внимание, что на совещании в Херсоне в маске был лишь глава администрации, а в родной Вам Одессе лишь министр инфраструктуры. Президент уклонился от соблюдения масочного режима.



Наконец, по судам: судьи в масках только в судебных заседаниях. За их пределами ни судьи, ни их помощники и секретари масочный режим не соблюдают.



Все. OFF. , в праве есть такое понятие, как, и этих презумпций очень много. Презумпции должен опровергать тот, кто с ними несогласен.Вам нужно будет доказать, что все ходят с инфекциями и заражают других.Доказательства должны быть надлежащими, допустимыми, достоверными и достаточными.Все остальное называется, на которых доказывание не допускается, и тогда можно зайти в суд в смокинге, а выйти без трусов.Кстати, обратите еще раз внимание, что на совещании в Херсоне в маске был лишь глава администрации, а в родной Вам Одессе лишь министр инфраструктуры. Президент уклонился от соблюдения масочного режима.Наконец, по судам: судьи в масках только в судебных заседаниях. За их пределами ни судьи, ни их помощники и секретари масочный режим не соблюдают.Все. OFF. Igneus Повідомлень: 593 З нами з: 29.08.18 Подякував: 225 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 15:32 freeze написав: Я цитировал, что сказал человек на высшей профильной должности в основном государстве мира США.

Я цитировал, что сказал человек на высшей профильной должности в основном государстве мира США.

Цитировали для кого ? Вы же утверждаете, что 99,9 процентов населения Украины понятия не имеют об этом персонаже. Осуществляете миссию культпросвета основного государства в массы ? Цитировали для кого ? Вы же утверждаете, что 99,9 процентов населения Украины понятия не имеют об этом персонаже. Осуществляете миссию культпросвета основного государства в массы ? tumos Повідомлень: 1156 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 15:36 Igneus написав: freeze написав: Права ходить и заражать других разными инфекциями ни у кого нет. Права ходить и заражать других разными инфекциями ни у кого нет.

freeze, в праве есть такое понятие, как презумпция, и этих презумпций очень много. Презумпции должен опровергать тот, кто с ними несогласен.

Вам нужно будет доказать, что все ходят с инфекциями и заражают других.

Доказательства должны быть надлежащими, допустимыми, достоверными и достаточными.

Все остальное называется предположениями, на которых доказывание не допускается, и тогда можно зайти в суд в смокинге, а выйти без трусов.



Кстати, обратите еще раз внимание, что на совещании в Херсоне в маске был лишь глава администрации, а в родной Вам Одессе лишь министр инфраструктуры. Президент уклонился от соблюдения масочного режима.



Наконец, по судам: судьи в масках только в судебных заседаниях. За их пределами ни судьи, ни их помощники и секретари масочный режим не соблюдают.



Все. OFF. , в праве есть такое понятие, как, и этих презумпций очень много. Презумпции должен опровергать тот, кто с ними несогласен.Вам нужно будет доказать, что все ходят с инфекциями и заражают других.Доказательства должны быть надлежащими, допустимыми, достоверными и достаточными.Все остальное называется, на которых доказывание не допускается, и тогда можно зайти в суд в смокинге, а выйти без трусов.Кстати, обратите еще раз внимание, что на совещании в Херсоне в маске был лишь глава администрации, а в родной Вам Одессе лишь министр инфраструктуры. Президент уклонился от соблюдения масочного режима.Наконец, по судам: судьи в масках только в судебных заседаниях. За их пределами ни судьи, ни их помощники и секретари масочный режим не соблюдают.Все. OFF.



Я не обсуждаю какие-то юридические права, но если какое-то мурло без маски залезет у условный трамвай и начнёт там надрывно кашлять, то думаю у пассажиров есть право дать по рогам такому неуважаемому сообщество недогражданину и вышвырнуть из трамвая.

Может потом жаловаться хоть в ООН. Действия пассажиров можно трактовать как самозащита в условиях наносимой угрозы здоровью группы людей. Я не обсуждаю какие-то юридические права, но если какое-то мурло без маски залезет у условный трамвай и начнёт там надрывно кашлять, то думаю у пассажиров есть право дать по рогам такому неуважаемому сообщество недогражданину и вышвырнуть из трамвая.Может потом жаловаться хоть в ООН. Действия пассажиров можно трактовать как самозащита в условиях наносимой угрозы здоровью группы людей. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17606 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4294 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 15:37 tumos написав: freeze написав: Я цитировал, что сказал человек на высшей профильной должности в основном государстве мира США.

Я цитировал, что сказал человек на высшей профильной должности в основном государстве мира США.

Цитировали для кого ? Вы же утверждаете, что 99,9 процентов населения Украины понятия не имеют об этом персонаже. Осуществляете миссию культпросвета основного государства в массы ? Цитировали для кого ? Вы же утверждаете, что 99,9 процентов населения Украины понятия не имеют об этом персонаже. Осуществляете миссию культпросвета основного государства в массы ?



Я думаю, что 99,9 % людей в нашей стране знает, что в США есть главный инфекционист, который что-то знает и говорит. Если вас раздражает какая-то фамилия можете это фамилию не читать. Я думаю, что 99,9 % людей в нашей стране знает, что в США есть главный инфекционист, который что-то знает и говорит. Если вас раздражает какая-то фамилия можете это фамилию не читать. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17606 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4294 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1506150715081509> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 703 , 704 , 705

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7048 1588773

ЛОБ Чет 09 лип, 2020 09:21