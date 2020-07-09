Тогда зачем давать ссылки на его высказывания ?
Вы уверены, что должность, которую он занимает, называется "главный инфекционист США" ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 лип, 2020 14:47
Тогда зачем давать ссылки на его высказывания ?
Вы уверены, что должность, которую он занимает, называется "главный инфекционист США" ?
Додано: Суб 11 лип, 2020 14:51
Если вам легче будет, то можно убрать фамилию, оставить только должность.
Читателю должен был понятен смысл сказанного и чем занимается человек согласно обсуждаемой теме. Если кому-то важно как называется конкретно и выверено должность, то можно поднять американский классификатор профессий, если такой есть.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Суб 11 лип, 2020 15:05
freeze, zРадио
Проблему коронавируса можно было бы легче пережить, если бы она осталась чисто в сфере медицины и без ограничения прав человека, которые гарантируются, например, Конвенциею о защите прав человека и основных свобод, а также Конституцией Украины.
Одними из первых начали роптать судьи Украины, причем высших судов, которым на время коронавируса ограничили зарплаты на уровне судей первой инстанции. Случилось невероятное, когда судья Конституционного Суда Украины прямо выразил свой протест против ограничения прав в отдельном мнении, ссылаясь на известный афоризм древнего римского права Pereat mundus et fiat justicia:
С мая 2020 года был избран новый Президент Евросуда Роберт Спано, который заявил, что карантинные меры, которые принимают правительства европейских стран, потенциально затрагивают права на жизнь, частную жизнь, неприкосновенность жилища, свободу передвижения и собраний, что подпадает под юрисдикцию этого суда:
Наконец, я отслеживаю поступление новых дел в Евросуд и веду статистику заявителей по странам. Ничего не меняется и основными поставщиками жалоб остаются Россия, Турция, Украина, Румыния и Италия.
Однако, в этом году по Италии резко увеличилось число жалоб, по которым, кроме открытия производства, Президент Евросуда немедленно запрашивает у правительства информацию по делу, чего нет по остальным основным "поставщикам" жалоб.
Таким образом, не все итальянцы согласны с запретами на передвижения и вмешательство в частную жизнь. И таких жалоб уже около 15.
Кроме того, по Турции есть одно дело, где жалуется туристическая фирма, бизнес которой, надо понимать, в условиях карантина терпит крах.
На сегодня и ближайшее время это все по этой теме, так как надо работать, а работы, как говорил Кальтенбруннер Крюгеру в "17 мгновениях весны", очень много, и при том, что количество этих мгновений, как известно, является ограниченным.
Додано: Суб 11 лип, 2020 15:12
Инфекционные заболевание накладывают естественные ограничения на права человека. Права ходить и заражать других разными инфекциями ни у кого нет.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Суб 11 лип, 2020 15:13
Если вы не знаете, что за фрукт такой этот доктор, то зачем его цитируете ? Пусть вещает на американского слушателя и как вы сами сказали пусть американцы дадут этой личности оценку.
Читатель должен понимать, что его сознанием не манипулируют, придавая значимость изречениям некого лица путем создания надуманного статуса.
Додано: Суб 11 лип, 2020 15:15
Я цитировал, что сказал человек на высшей профильной должности в основном государстве мира США. Если вам не нравится, читайте цитаты нашего аналога Ляшко. Никто же не запрещает. Если вы так сильно запуганы, то можно вообще ничего не читать по теме коронавируса, вам сразу станет легче жить.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Суб 11 лип, 2020 15:30
freeze, в праве есть такое понятие, как презумпция, и этих презумпций очень много. Презумпции должен опровергать тот, кто с ними несогласен.
Вам нужно будет доказать, что все ходят с инфекциями и заражают других.
Доказательства должны быть надлежащими, допустимыми, достоверными и достаточными.
Все остальное называется предположениями, на которых доказывание не допускается, и тогда можно зайти в суд в смокинге, а выйти без трусов.
Кстати, обратите еще раз внимание, что на совещании в Херсоне в маске был лишь глава администрации, а в родной Вам Одессе лишь министр инфраструктуры. Президент уклонился от соблюдения масочного режима.
Наконец, по судам: судьи в масках только в судебных заседаниях. За их пределами ни судьи, ни их помощники и секретари масочный режим не соблюдают.
Все. OFF.
Додано: Суб 11 лип, 2020 15:32
Додано: Суб 11 лип, 2020 15:36
Я не обсуждаю какие-то юридические права, но если какое-то мурло без маски залезет у условный трамвай и начнёт там надрывно кашлять, то думаю у пассажиров есть право дать по рогам такому неуважаемому сообщество недогражданину и вышвырнуть из трамвая.
Может потом жаловаться хоть в ООН. Действия пассажиров можно трактовать как самозащита в условиях наносимой угрозы здоровью группы людей.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Суб 11 лип, 2020 15:37
Я думаю, что 99,9 % людей в нашей стране знает, что в США есть главный инфекционист, который что-то знает и говорит. Если вас раздражает какая-то фамилия можете это фамилию не читать.
Не читаю Будивельника и Trast.
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