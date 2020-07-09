RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1506150715081509

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 243
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 15:55

  freeze написав:Раз назначили на такую должность, значит были причины в виде необходимого багажа знаний. Это же не Новые лица как у нас :roll:

Понятно в основном государстве мира именно багаж знаний является причиной назначения на такую должность. Сразу вспомнился ранний Гейтс. Типичная история "гаражного стартапа" бедного, но талантливого студента. Папа преуспевающий адвокат, дед - президент банка, прадедед был мэром, мама - член совета директоров различных компаний, в том числе и IBM. Вот она и передала заказ на ОС в подконтрольную, созданную сыном фирму. Ну а сын купил QDOS.
tumos
 
Повідомлень: 1156
З нами з: 12.03.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 16:01

  freeze написав:Я думаю, что 99,9 % людей в нашей стране знает, что в США есть главный инфекционист, который что-то знает и говорит.

Ключевым является слово "что-то".
  freeze написав:Если вас раздражает какая-то фамилия можете это фамилию не читать.

Что-же вы пытаетесь перевести разговор то на боязнь, то на раздражение. Начиналось то с чего ? Не является ли данный персонаж сомнительной личностью. Так что за фамилией следует жизненная история. Фамилию, как раз и надо читать.
tumos
 
Повідомлень: 1156
З нами з: 12.03.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 16:12

  freeze написав:не обсуждаю какие-то юридические права, но если какое-то мурло без маски залезет у условный трамвай и начнёт там надрывно кашлять, то думаю у пассажиров есть право дать по рогам такому неуважаемому сообщество недогражданину и вышвырнуть из трамвая.
Может потом жаловаться хоть в ООН. Действия пассажиров можно трактовать как самозащита в условиях наносимой угрозы здоровью группы людей.

freeze, Украина является как членом ООН, так и Совета Европы.
Но решения Комитетов ООН являются рекомендационными для Украины, а решения Евросуда являются обязательными для Украины.
При этом за нарушения прав по Европейской Конвенции 1950 года, которой в этом году исполнилось 70 лет, Украина несет ответственность, в том числе, средствами Государственного бюджета в евро по курсу.

Тут один из Ваших сторонников призывал "мордой об асфальт и по почкам".
Информирую его и Вас, что подобная практика не только сделала инвалидом невиновного человека, но и принесла убыток Государственному бюджету на 154 000 евро: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_878#Text

Наконец, если Вы хотите заниматься "самозащитой в транспорте" , а случаи со смертельными исходами были и до коронавируса, когда пассажиров выкидывали из-за банальной нехватки мест, то обращаю Ваше внимание на понятие "необходимая оборона" и в каких случаях она допускается, а именно: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73758539

- напад озброєної особи,
- напад групи осіб
- протиправне насильницьке вторгнення у житло чи інше приміщення

Трамвай не является жильем или иным помещением, где Вы можете заниматься "необходимой обороной" в любом случае, если только на Вас не будет в нем нападения вооруженного лица или группы лиц независимо от их вооруженности.

Таким образом, если кто-то в трамвае "даст по рогам" больному человеку и это закончится для него смертельным исходом, то при наличии у него активных родственников для "самозащитника" это закончится "не столь отдаленными местами", в которых он начнет материально содержать и продолжит после выхода из этих мест этих родственников.

OFF.
Igneus
 
Повідомлень: 593
З нами з: 29.08.18
Подякував: 225 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 16:20

  tumos написав:
  freeze написав:Я думаю, что 99,9 % людей в нашей стране знает, что в США есть главный инфекционист, который что-то знает и говорит.

Ключевым является слово "что-то".
  freeze написав:Если вас раздражает какая-то фамилия можете это фамилию не читать.

Что-же вы пытаетесь перевести разговор то на боязнь, то на раздражение. Начиналось то с чего ? Не является ли данный персонаж сомнительной личностью. Так что за фамилией следует жизненная история. Фамилию, как раз и надо читать.


Я смотрю вы в ФБР минимум работаете и всё знаете про некоего Фаучи. :mrgreen: Иначе это называется вброс непроверенной информации.
Этот персонаж не является сомнительной личностью, что вы хотите от меня услышать? Был бы сомнительной давно слетел бы с должности.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17606
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4294 раз.
Подякували: 6938 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 16:24

  Igneus написав:Таким образом, если кто-то в трамвае "даст по рогам" больному человеку и это закончится для него смертельным исходом, то при наличии у него активных родственников для "самозащитника" это закончится "не столь отдаленными местами", в которых он начнет материально содержать и продолжит после выхода из этих мест этих родственников.


Я не говорил убить кого-то кто не уважает наше общество, я сказал вышвырнуть его из трамвая, и для профилактики можно по щам надавать, чтобы запомнил, что к людям надо уважительно относиться, а не по быдлячи.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17606
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4294 раз.
Подякували: 6938 раз.
 
Профіль
22
3
5
  #<1 ... 1506150715081509
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7048 1588773
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лип, 2020 09:21
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25213)
11.07.2020 16:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.