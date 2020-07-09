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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1506150715081509 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 243 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 13 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 243 Додано: Суб 11 лип, 2020 15:55 freeze написав: Раз назначили на такую должность, значит были причины в виде необходимого багажа знаний. Это же не Новые лица как у нас Раз назначили на такую должность, значит были причины в виде необходимого багажа знаний. Это же не Новые лица как у нас

Понятно в основном государстве мира именно багаж знаний является причиной назначения на такую должность. Сразу вспомнился ранний Гейтс. Типичная история "гаражного стартапа" бедного, но талантливого студента. Папа преуспевающий адвокат, дед - президент банка, прадедед был мэром, мама - член совета директоров различных компаний, в том числе и IBM. Вот она и передала заказ на ОС в подконтрольную, созданную сыном фирму. Ну а сын купил QDOS. Понятно в основном государстве мира именно багаж знаний является причиной назначения на такую должность. Сразу вспомнился ранний Гейтс. Типичная история "гаражного стартапа" бедного, но талантливого студента. Папа преуспевающий адвокат, дед - президент банка, прадедед был мэром, мама - член совета директоров различных компаний, в том числе и IBM. Вот она и передала заказ на ОС в подконтрольную, созданную сыном фирму. Ну а сын купил QDOS. tumos Повідомлень: 1156 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 16:01 freeze написав: Я думаю, что 99,9 % людей в нашей стране знает, что в США есть главный инфекционист, который что-то знает и говорит.

Я думаю, что 99,9 % людей в нашей стране знает, что в США есть главный инфекционист, который что-то знает и говорит.

Ключевым является слово "что-то".

freeze написав: Если вас раздражает какая-то фамилия можете это фамилию не читать.

Если вас раздражает какая-то фамилия можете это фамилию не читать.

Что-же вы пытаетесь перевести разговор то на боязнь, то на раздражение. Начиналось то с чего ? Не является ли данный персонаж сомнительной личностью. Так что за фамилией следует жизненная история. Фамилию, как раз и надо читать. Ключевым является слово "что-то".Что-же вы пытаетесь перевести разговор то на боязнь, то на раздражение. Начиналось то с чего ? Не является ли данный персонаж сомнительной личностью. Так что за фамилией следует жизненная история. Фамилию, как раз и надо читать. tumos Повідомлень: 1156 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 16:12 freeze написав: не обсуждаю какие-то юридические права, но если какое-то мурло без маски залезет у условный трамвай и начнёт там надрывно кашлять, то думаю у пассажиров есть право дать по рогам такому неуважаемому сообщество недогражданину и вышвырнуть из трамвая.

Может потом жаловаться хоть в ООН. Действия пассажиров можно трактовать как самозащита в условиях наносимой угрозы здоровью группы людей. не обсуждаю какие-то юридические права, но если какое-то мурло без маски залезет у условный трамвай и начнёт там надрывно кашлять, то думаю у пассажиров есть право дать по рогам такому неуважаемому сообщество недогражданину и вышвырнуть из трамвая.Может потом жаловаться хоть в ООН. Действия пассажиров можно трактовать как самозащита в условиях наносимой угрозы здоровью группы людей.

freeze, Украина является как членом ООН, так и Совета Европы.

Но решения Комитетов ООН являются рекомендационными для Украины, а решения Евросуда являются обязательными для Украины.

При этом за нарушения прав по Европейской Конвенции 1950 года, которой в этом году исполнилось 70 лет, Украина несет ответственность, в том числе, средствами Государственного бюджета в евро по курсу.



Тут один из Ваших сторонников призывал "мордой об асфальт и по почкам".

Информирую его и Вас, что подобная практика не только сделала инвалидом невиновного человека, но и принесла убыток Государственному бюджету на 154 000 евро: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_878#Text



Наконец, если Вы хотите заниматься "самозащитой в транспорте" , а случаи со смертельными исходами были и до коронавируса, когда пассажиров выкидывали из-за банальной нехватки мест, то обращаю Ваше внимание на понятие "необходимая оборона" и в каких случаях она допускается, а именно: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73758539



- напад озброєної особи,

- напад групи осіб

- протиправне насильницьке вторгнення у житло чи інше приміщення



Трамвай не является жильем или иным помещением, где Вы можете заниматься "необходимой обороной" в любом случае, если только на Вас не будет в нем нападения вооруженного лица или группы лиц независимо от их вооруженности.



Таким образом, если кто-то в трамвае "даст по рогам" больному человеку и это закончится для него смертельным исходом, то при наличии у него активных родственников для "самозащитника" это закончится "не столь отдаленными местами", в которых он начнет материально содержать и продолжит после выхода из этих мест этих родственников.



OFF. , Украина является как членом ООН, так и Совета Европы.Но решения Комитетов ООН являются рекомендационными для Украины, а решения Евросуда являются обязательными для Украины.При этом за нарушения прав по Европейской Конвенции 1950 года, которой в этом году исполнилось 70 лет, Украина несет ответственность, в том числе, средствами Государственного бюджета в евро по курсу.Тут один из Ваших сторонников призывалИнформирую его и Вас, что подобная практика не только сделала инвалидом невиновного человека, но и принесла убыток Государственному бюджету наНаконец, если Вы хотите заниматься, а случаи со смертельными исходами были и до коронавируса, когда пассажиров выкидывали из-за банальной нехватки мест, то обращаю Ваше внимание на понятиеи в каких случаях она допускается, а именно:не является, где Вы можете заниматьсяв любом случае, если только на Вас не будет в нем нападения вооруженного лица или группы лиц независимо от их вооруженности.Таким образом, если кто-то в трамваебольному человеку и это закончится для него смертельным исходом, то при наличии у него активных родственников дляэто закончится, в которых он начнет материально содержать и продолжит после выхода из этих мест этих родственников.OFF. Igneus Повідомлень: 593 З нами з: 29.08.18 Подякував: 225 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 16:20 tumos написав: freeze написав: Я думаю, что 99,9 % людей в нашей стране знает, что в США есть главный инфекционист, который что-то знает и говорит.

Я думаю, что 99,9 % людей в нашей стране знает, что в США есть главный инфекционист, который что-то знает и говорит.

Ключевым является слово "что-то".

freeze написав: Если вас раздражает какая-то фамилия можете это фамилию не читать.

Если вас раздражает какая-то фамилия можете это фамилию не читать.

Что-же вы пытаетесь перевести разговор то на боязнь, то на раздражение. Начиналось то с чего ? Не является ли данный персонаж сомнительной личностью. Так что за фамилией следует жизненная история. Фамилию, как раз и надо читать. Ключевым является слово "что-то".Что-же вы пытаетесь перевести разговор то на боязнь, то на раздражение. Начиналось то с чего ? Не является ли данный персонаж сомнительной личностью. Так что за фамилией следует жизненная история. Фамилию, как раз и надо читать.



Я смотрю вы в ФБР минимум работаете и всё знаете про некоего Фаучи. Иначе это называется вброс непроверенной информации.

Этот персонаж не является сомнительной личностью, что вы хотите от меня услышать? Был бы сомнительной давно слетел бы с должности. Я смотрю вы в ФБР минимум работаете и всё знаете про некоего Фаучи.Иначе это называется вброс непроверенной информации.Этот персонаж не является сомнительной личностью, что вы хотите от меня услышать? Был бы сомнительной давно слетел бы с должности. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17606 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4294 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 16:24 Igneus написав: Таким образом, если кто-то в трамвае "даст по рогам" больному человеку и это закончится для него смертельным исходом, то при наличии у него активных родственников для "самозащитника" это закончится "не столь отдаленными местами", в которых он начнет материально содержать и продолжит после выхода из этих мест этих родственников. Таким образом, если кто-то в трамвае "даст по рогам" больному человеку и это закончится для него смертельным исходом, то при наличии у него активных родственников для "самозащитника" это закончится "не столь отдаленными местами", в которых он начнет материально содержать и продолжит после выхода из этих мест этих родственников.



Я не говорил убить кого-то кто не уважает наше общество, я сказал вышвырнуть его из трамвая, и для профилактики можно по щам надавать, чтобы запомнил, что к людям надо уважительно относиться, а не по быдлячи. Я не говорил убить кого-то кто не уважает наше общество, я сказал вышвырнуть его из трамвая, и для профилактики можно по щам надавать, чтобы запомнил, что к людям надо уважительно относиться, а не по быдлячи. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17606 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4294 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1506150715081509 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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