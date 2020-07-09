freeze написав:Раз назначили на такую должность, значит были причины в виде необходимого багажа знаний. Это же не Новые лица как у нас
Понятно в основном государстве мира именно багаж знаний является причиной назначения на такую должность. Сразу вспомнился ранний Гейтс. Типичная история "гаражного стартапа" бедного, но талантливого студента. Папа преуспевающий адвокат, дед - президент банка, прадедед был мэром, мама - член совета директоров различных компаний, в том числе и IBM. Вот она и передала заказ на ОС в подконтрольную, созданную сыном фирму. Ну а сын купил QDOS.
freeze написав:Я думаю, что 99,9 % людей в нашей стране знает, что в США есть главный инфекционист, который что-то знает и говорит.
Ключевым является слово "что-то".
freeze написав:Если вас раздражает какая-то фамилия можете это фамилию не читать.
Что-же вы пытаетесь перевести разговор то на боязнь, то на раздражение. Начиналось то с чего ? Не является ли данный персонаж сомнительной личностью. Так что за фамилией следует жизненная история. Фамилию, как раз и надо читать.
freeze написав:не обсуждаю какие-то юридические права, но если какое-то мурло без маски залезет у условный трамвай и начнёт там надрывно кашлять, то думаю у пассажиров есть право дать по рогам такому неуважаемому сообщество недогражданину и вышвырнуть из трамвая. Может потом жаловаться хоть в ООН. Действия пассажиров можно трактовать как самозащита в условиях наносимой угрозы здоровью группы людей.
freeze, Украина является как членом ООН, так и Совета Европы. Но решения Комитетов ООН являются рекомендационными для Украины, а решения Евросуда являются обязательными для Украины. При этом за нарушения прав по Европейской Конвенции 1950 года, которой в этом году исполнилось 70 лет, Украина несет ответственность, в том числе, средствами Государственного бюджета в евро по курсу.
Тут один из Ваших сторонников призывал "мордой об асфальт и по почкам". Информирую его и Вас, что подобная практика не только сделала инвалидом невиновного человека, но и принесла убыток Государственному бюджету на 154 000 евро: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_878#Text
Наконец, если Вы хотите заниматься "самозащитой в транспорте" , а случаи со смертельными исходами были и до коронавируса, когда пассажиров выкидывали из-за банальной нехватки мест, то обращаю Ваше внимание на понятие "необходимая оборона" и в каких случаях она допускается, а именно: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73758539 - напад озброєної особи, - напад групи осіб - протиправне насильницьке вторгнення у житло чи інше приміщення
Трамвай не является жильем или иным помещением, где Вы можете заниматься "необходимой обороной" в любом случае, если только на Вас не будет в нем нападения вооруженного лица или группы лиц независимо от их вооруженности.
Таким образом, если кто-то в трамвае "даст по рогам" больному человеку и это закончится для него смертельным исходом, то при наличии у него активных родственников для "самозащитника" это закончится "не столь отдаленными местами", в которых он начнет материально содержать и продолжит после выхода из этих мест этих родственников.
freeze написав:Я думаю, что 99,9 % людей в нашей стране знает, что в США есть главный инфекционист, который что-то знает и говорит.
Ключевым является слово "что-то".
freeze написав:Если вас раздражает какая-то фамилия можете это фамилию не читать.
Что-же вы пытаетесь перевести разговор то на боязнь, то на раздражение. Начиналось то с чего ? Не является ли данный персонаж сомнительной личностью. Так что за фамилией следует жизненная история. Фамилию, как раз и надо читать.
Я смотрю вы в ФБР минимум работаете и всё знаете про некоего Фаучи. Иначе это называется вброс непроверенной информации. Этот персонаж не является сомнительной личностью, что вы хотите от меня услышать? Был бы сомнительной давно слетел бы с должности.
Igneus написав:Таким образом, если кто-то в трамвае "даст по рогам" больному человеку и это закончится для него смертельным исходом, то при наличии у него активных родственников для "самозащитника" это закончится "не столь отдаленными местами", в которых он начнет материально содержать и продолжит после выхода из этих мест этих родственников.
Я не говорил убить кого-то кто не уважает наше общество, я сказал вышвырнуть его из трамвая, и для профилактики можно по щам надавать, чтобы запомнил, что к людям надо уважительно относиться, а не по быдлячи.