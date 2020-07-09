Ужас как-ты меня запугал )))
Пойди лучше пару квадратных метров плитки выложи, заработаешь себе на ужин )))
Революционер-нищеброд )))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:07
Ужас как-ты меня запугал )))
Пойди лучше пару квадратных метров плитки выложи, заработаешь себе на ужин )))
Революционер-нищеброд )))
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:08
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:13
Это у тебя паника и глаза запуганного кролика, который со страхом что-то читает о страшном и непонятном вирусе, когда ты зачем-то заходишь на эту ветку.
Вируса же нет и от него не умирают, зачем ежедневно тебя сюда тянет ? Мазохизм ?
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:21
Трус в ужасе
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:29
Ладно, дружище, извини, но с Шариковыми типа тебя разговаривать, это перебор.
Считай, что я струсил и слился ))))
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:33
Молдаванин включил психолога.
Давно заметил на различнвх ресурсах, что неокрепшие умы , отрицающие Ковид и его опасность, наделили себя правом называть трусами более разумных своих собратьев. Которые просто адекватно оценивают происходящие события.
Вы не новы в своих насмешках, ув.молдаванин. Я в своей адрес такой бредочек тоже слыхал. Он особенно смешон, когда я брожу в местности, где вчера была вспышка Эболы, а малярия у местного населения так же регулярная, как ветрянка в садике.
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