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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1507150815091510

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 243
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
13
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:07

  moldashavanin написав:Трус в панике


Ужас как-ты меня запугал )))
Пойди лучше пару квадратных метров плитки выложи, заработаешь себе на ужин )))
Революционер-нищеброд )))
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:08

  freeze написав:
  moldashavanin написав:Трус в панике


Ужас как-ты меня запугал )))
Пойди лучше пару квадратных метров плитки выложи, заработаешь себе на ужин )))
Революционер-нищеброд )))


Паника нарастает
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:13

  moldashavanin написав:Паника нарастает


Это у тебя паника и глаза запуганного кролика, который со страхом что-то читает о страшном и непонятном вирусе, когда ты зачем-то заходишь на эту ветку. :lol:
Вируса же нет и от него не умирают, зачем ежедневно тебя сюда тянет ? Мазохизм ? :mrgreen:
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:21

  freeze написав:
  moldashavanin написав:Паника нарастает


Это у тебя паника и глаза запуганного кролика, который со страхом что-то читает о страшном и непонятном вирусе, когда ты зачем-то заходишь на эту ветку. :lol:
Вируса же нет и от него не умирают, зачем ежедневно тебя сюда тянет ? Мазохизм ? :mrgreen:


:D Трус в ужасе
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:29

  moldashavanin написав:
  freeze написав:
  moldashavanin написав:Паника нарастает


Это у тебя паника и глаза запуганного кролика, который со страхом что-то читает о страшном и непонятном вирусе, когда ты зачем-то заходишь на эту ветку. :lol:
Вируса же нет и от него не умирают, зачем ежедневно тебя сюда тянет ? Мазохизм ? :mrgreen:


:D Трус в ужасе


Ладно, дружище, извини, но с Шариковыми типа тебя разговаривать, это перебор.
Считай, что я струсил и слился ))))
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:33

Молдаванин включил психолога.
Давно заметил на различнвх ресурсах, что неокрепшие умы , отрицающие Ковид и его опасность, наделили себя правом называть трусами более разумных своих собратьев. Которые просто адекватно оценивают происходящие события.
Вы не новы в своих насмешках, ув.молдаванин. Я в своей адрес такой бредочек тоже слыхал. Он особенно смешон, когда я брожу в местности, где вчера была вспышка Эболы, а малярия у местного населения так же регулярная, как ветрянка в садике.
Hotab
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