Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1507150815091510 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 243 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 13 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 243 Додано: Суб 11 лип, 2020 17:07 moldashavanin написав: Трус в панике Трус в панике



Ужас как-ты меня запугал )))

Пойди лучше пару квадратных метров плитки выложи, заработаешь себе на ужин )))

Революционер-нищеброд ))) Ужас как-ты меня запугал )))Пойди лучше пару квадратных метров плитки выложи, заработаешь себе на ужин )))Революционер-нищеброд ))) Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17611 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4294 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 17:08 freeze написав: moldashavanin написав: Трус в панике Трус в панике



Ужас как-ты меня запугал )))

Пойди лучше пару квадратных метров плитки выложи, заработаешь себе на ужин )))

Революционер-нищеброд ))) Ужас как-ты меня запугал )))Пойди лучше пару квадратных метров плитки выложи, заработаешь себе на ужин )))Революционер-нищеброд )))



Паника нарастает Паника нарастает moldashavanin

Повідомлень: 674 З нами з: 22.07.11 Подякував: 242 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 17:13 moldashavanin написав: Паника нарастает Паника нарастает



Это у тебя паника и глаза запуганного кролика, который со страхом что-то читает о страшном и непонятном вирусе, когда ты зачем-то заходишь на эту ветку.

Вируса же нет и от него не умирают, зачем ежедневно тебя сюда тянет ? Мазохизм ? Это у тебя паника и глаза запуганного кролика, который со страхом что-то читает о страшном и непонятном вирусе, когда ты зачем-то заходишь на эту ветку.Вируса же нет и от него не умирают, зачем ежедневно тебя сюда тянет ? Мазохизм ? Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17611 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4294 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 17:21 freeze написав: moldashavanin написав: Паника нарастает Паника нарастает



Это у тебя паника и глаза запуганного кролика, который со страхом что-то читает о страшном и непонятном вирусе, когда ты зачем-то заходишь на эту ветку.

Вируса же нет и от него не умирают, зачем ежедневно тебя сюда тянет ? Мазохизм ? Это у тебя паника и глаза запуганного кролика, который со страхом что-то читает о страшном и непонятном вирусе, когда ты зачем-то заходишь на эту ветку.Вируса же нет и от него не умирают, зачем ежедневно тебя сюда тянет ? Мазохизм ?



Трус в ужасе Трус в ужасе moldashavanin

Повідомлень: 674 З нами з: 22.07.11 Подякував: 242 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 17:29 moldashavanin написав: freeze написав: moldashavanin написав: Паника нарастает Паника нарастает



Это у тебя паника и глаза запуганного кролика, который со страхом что-то читает о страшном и непонятном вирусе, когда ты зачем-то заходишь на эту ветку.

Вируса же нет и от него не умирают, зачем ежедневно тебя сюда тянет ? Мазохизм ? Это у тебя паника и глаза запуганного кролика, который со страхом что-то читает о страшном и непонятном вирусе, когда ты зачем-то заходишь на эту ветку.Вируса же нет и от него не умирают, зачем ежедневно тебя сюда тянет ? Мазохизм ?



Трус в ужасе Трус в ужасе



Ладно, дружище, извини, но с Шариковыми типа тебя разговаривать, это перебор.

Считай, что я струсил и слился )))) Ладно, дружище, извини, но с Шариковыми типа тебя разговаривать, это перебор.Считай, что я струсил и слился )))) Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17611 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4294 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 17:33 Молдаванин включил психолога.

Давно заметил на различнвх ресурсах, что неокрепшие умы , отрицающие Ковид и его опасность, наделили себя правом называть трусами более разумных своих собратьев. Которые просто адекватно оценивают происходящие события.

Вы не новы в своих насмешках, ув.молдаванин. Я в своей адрес такой бредочек тоже слыхал. Он особенно смешон, когда я брожу в местности, где вчера была вспышка Эболы, а малярия у местного населения так же регулярная, как ветрянка в садике. Hotab

Повідомлень: 2959 З нами з: 15.02.09 Подякував: 108 раз. Подякували: 1100 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1507150815091510 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7048 1588792

ЛОБ Чет 09 лип, 2020 09:21